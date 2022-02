Carnaval de Mazatlán se pospondrá si semáforo epidemiológico sigue en naranja

Culiacán, Sin.- Será hasta el día de mañana cuando se determine la decisión acerca del Carnaval Internacional de Mazatlán, así lo informó el Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

El mandatario estatal explicó que si el semáforo epidemiológico para Sinaloa continúa en color Naranja, se tendrá que posponer.

Rocha Moya indicó que será este fin de semana cuando se de a conocer a nivel federal el cambio de color, por lo que dijo que estarán atentos para tomar la decisión.

"Si no cambia el naranja, no habrá carnaval, si se modifica, es una probabilidad muy importante hacia abajo, por supuesto", comentó.

Subrayó que ya hay una comisión instalada, la cual ya acordó las medidas sanitarias que se podrán aplicar en el carnaval. Sin embargo, no las dió a conocer.

"Aún no las puedo dar a conocer porque no he resuelto cuáles son; si vamos a autorizar, eso será mañana", puntualizó.

Reiteró que será éste sábado cuando tengan una respuesta.





