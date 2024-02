Carnaval de Mazatlán: esto costará la pirotecnia que se utilizará en el evento del Combate Naval

Mazatlán, Sin.- El Instituto de Cultura gastará 1.5 millones de pesos en pirotecnia para la realización del Combate Naval el próximo sábado 10 de febrero en Olas Altas, como parte de los festejos del Carnaval de Mazatlán "Eclipse Barroco".

El director del Instituto, Raúl Rico González, dijo desconocer cuántas toneladas de pólvora se detonarán, lo que sí dijo es que el espectáculo tendrá una duración de 28 minutos.

También puedes leer: Estiman incremento del 30% en la generación de basura durante el Carnaval

No hay medidas de mitigación

Hace un año, el alcalde Edgar González Zatarain había dicho que turnaría a la dirección de Ecología el tema para la realización de estudios de riesgo ambiental, pero a la fecha no hay nada.

Cuestionado al respecto sobre el impacto que genera la quema de pirotecnia en la bahía y el uso de otros artefactos más amigables con el medio ambiente, Rico González descartó el uso de drones al ser muy costoso.

"Sí es una opción pero no creo que supla la pirotecnia, el gusto por la pólvora no se va sustituir con drones, los drones son muy costosos, no estamos en este momento en posibilidades de pagarlo, pero se cumple con las normas de cualquier juego pirotécnico, no hay evento que tenga cero emisión de carbono, eso no existe, está de acuerdo a las normas internacionales, el pirotecnista que lo va a hacer trabajar en España en Canadá y cumple con las normas", dijo.

Dejo ver además que de parte de la paramunicipal no existen medidas de mitigación, tampoco se obliga a la empresa que presta sus servicios a hacer una correcta disposición de sus residuos.

"Lo que hay que hacer es limpieza posterior, no la podemos hacer el día siguiente pero si en el momento que tengamos oportunidad trabajar con los grupos ambientalistas y limpiar el área", agregó.

Convocan a Limpieza

Es el colectivo ambiental MazConCiencia es que por segundo año consecutivo está convocando a una limpieza para tratar de extraer la mayor cantidad de residuos de pólvora y otro tipo de basura que quedan en la arena y el mar.

El punto de reunión es frente al Escudo de Sinaloa el domingo 11 de febrero a las siete de la mañana.