Carnaval de Mazatlán: estas son las atracciones favoritas de los turistas en el puerto

Mazatlán, Sin.- El Carnaval de Mazatlán, uno de los eventos más esperados del año, atrae a turistas de todo el mundo ávidos de disfrutar de una experiencia festiva única en su tipo.

Este espectáculo lleno de color, música y tradición no solo encanta a los lugareños, sino que también cautiva a los visitantes que buscan sumergirse en la vibrante cultura mexicana.

Puedes leer: Paseo Olas Altas casi listo para el gran inicio del Carnaval de Mazatlán 2024

Entre las atracciones más populares para los turistas se encuentran las espectaculares presentaciones musicales que animan las noches del Carnaval. Los conciertos, con artistas nacionales e internacionales de renombre, ofrecen una experiencia inolvidable para aquellos que buscan disfrutar de la música en vivo en un ambiente festivo y emocionante durante las coronaciones.

"Me gusta mucho esa parte del Carnaval, porque entramos y estamos baile y baile, bien agusto nos la pasamos, no es la primera vez que venimos a disfrutar y por eso volvemos cada año, no es algo que sea nuevo para nosotros, no nos queda lejos de nuestro hogar, aparte de que me encanta Piso 21 y estoy esperando el día que toquen", comentó Jacqueline Sarabia, turista originaria de Durango.

Además de la música, los turistas también disfrutan de pasear por la Plaza Machado, ubicada en el corazón del Centro Histórico, es otro lugar de visita obligada, donde se puede disfrutar de la arquitectura colonial y la rica oferta gastronómica de la región.

"No es la primera vez que vengo a Mazatlán, vine hace como 5 años antes o después del Carnaval, pero ahora vine en esta temporada y no lo puedo creer, se siente una vibra bien diferente y me han contado que de noche se pone mejor, además de toda la comida que hay y los puestos que se ponen", dijo José Díaz, turista originario de Mexicali.

Uno de los eventos más esperados durante el Carnaval, es el tradicional desfile en donde múltiples comparsas, energía fiestera y caótica deleitan al turismo a lo largo del recorrido.

"El desfile es lo más padre de todo el Carnaval, tan solo por el ambiente y aunque se caen mal o no se hablan, algunos hasta se terminan haciendo amigos, por algo se llena y es tan reconocido este desfile, es lo que más espero de todo el Carnaval", comentó Melissa Castro, turista originaria de Chihuahua.