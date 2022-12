Edgar Mohe será el creador del atuendo de la próxima Reina del Carnaval 2023

Edgar Mohe, estudiante de Arquitectura y diseñador de modas, será el creador del diseño del vestido real que portará la próxima Reina del Carnaval Internacional Mazatlán 2023, “Déjà vu: 125 años de tradición”, que se realizará del 16 al 21 de febrero.

El Instituto Municipal de Cultura vio en el joven mazatleco de apenas 23 años, su creatividad y proactividad; de su infinita imaginación, creatividad sin límite y pasión desbordada por la máxima fiesta porteña, nació Neartia: Diosa de la fuerza y la valentía.

Nadie mejor para encarnar a esta deidad celta, que la soberana absoluta del Carnaval Internacional de Mazatlán.

Atuendo

La Reina portará un vestido con grabados celtas, un collar faraónico, cauda de 4.5 metros y en ella figurarán dos de los mitos principales: el mango de la espada del Rey Arturo, que significa la valentía de los guerreros y también la cruz, utilizada para ganar los combates y poner en alto el nombre de su reino, además una espectacular corona como símbolo de luz.

Fuerza, elegancia y sobriedad definen la propuesta de Edgar Mohe, que será trasladada del boceto a la tela, por Sodelva García Ríos, toda una institución en la confección de vestidos de Reina.

“El vestuario de la Reina representa a Neartia, Diosa de la fuerza y la valentía, figura creada especialmente para el Carnaval, personificará a la Diosa del Páramo, protectora de todos los reinos lejanos y criaturas mitológicas”, contó el diseñador

Neartia también es la Diosa que da fuerza a los plebeyos y a los reyes para enfrentar las batallas del presente, del pasado y del futuro.

Sobre los detalles del vestido, el talentoso diseñador explica que el vestido base es una columna que representa la luz hacia una nueva vida con líneas bordadas que simbolizan los caminos que los guerreros tenían que encontrar para lograr sus victorias.

Algunos diseños del joven mazatleco (no es el boceto del atuendo real). Foto: Cortesía | Cultura Mazatlán

El ensamble del vestido muestra la elegancia, sensibilidad, delicadeza y espiritualidad de la Reina y posee 124 flores doradas en representación de las ediciones del Carnaval con bordados que remiten a uno de los principales mitos medievales: el Árbol de la vida; también posee siete discos que significan el ciclo del Carnaval, de jueves a miércoles de Ceniza.

Las Princesas, añadió, serán las guerreras del Páramo, hadas de las estaciones del año o de los diferentes elementos de la tierra; a la altura del vientre, llevarán tres discos que significan el presente, el pasado y el futuro, y están adornados con los rayos del sol que ilumina el camino de los guerreros rumbo a las batallas.

Sobre Edgar Mohe

Pese a su corta edad, Edgar Mohe ya tiene camino andado en el mundo de la moda y la belleza. Este año tuvo la oportunidad de participar en el concurso de trajes típicos del Certamen Mexicana Universal y ganó el tercer lugar, lo que lo convierte en el tercer mejor diseñador de trajes típicos en México y le dio la oportunidad de llevar sus creaciones al extranjero.

Conectado con el Carnaval desde siempre, de niño solía disfrutar los desfiles en compañía de su familia. La exclamación: ¡Ahí viene la Reina!, quedó grabada en su mente.

“No me lo creo, es un sueño que hoy se hace realidad, si hay algo que debo recordarle al Edgar de aquel tiempo (niño) es que está en el momento que debe de estar y que ha valido la pena todo por lo que ha luchado cada segundo, amo lo que está pasando, aunque no lo esperaba, agradezco a Dios y a la vida por ponerme aquí y poder regresar a Mazatlán un poquito de lo que me da”, expresó Edgar.

Su idea es hacer un homenaje a los carnavales de oro, aquellos carnavales donde se veía la lentejuela brillar al máximo por todo el malecón de Mazatlán.