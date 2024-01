Cambios en secretaría de turismo provoca afectación a la promoción de Sinaloa

Culiacán, Sin.- Después de los cambios al frente de la secretaría de Turismo Estatal, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán, José Manuel de las Rivas Flores, lamentó que la rotación de secretarios de esta dependencia en el gobierno de Rocha Moya esté afectando la continuidad de los trabajos, perjudicando significativamente al gremio hotelero.

Ante ello, el líder hotelero, indicó que ya van dos secretarios y todo parece indicar que Estrella Palacios dejará el cargo para contender en las próximas elecciones.

Asimismo, recordó que la dependencia estatal comenzó en el actual gobierno estatal con Rosario Torres, a quien destituyeron para colocar a Guillermo “Químico” Benítez, ambos ocuparon el cargo solo por unos meses.

“Después pusieron a Estrella Palacios, me acuerdo cuando me preguntaron si le daba el beneficio de la duda, les dije que sí, pero no, no, absolutamente deja muchísimo que desear, no está para el puesto, y ahora resulta que también nos va a dejar porque está pretendiendo la presidencia municipal de Mazatlán”, indicó.

Tal situación fue reprochada por el dirigente de hoteles en la capital, pues mencionó que la Secretaría ha estado prácticamente acéfala, sin que nadie marque directrices claras para elevar el potencial turístico de Sinaloa, y en particular de Culiacán.

En ese sentido, Manuel de las Rivas, destacó que solo se ha realizado una junta del Consejo Consultivo de Turismo, y fue en una fecha extemporánea en marzo de 2023, cuando estaba programada para finales de 2022.

Además, agregó que no se han dado argumentos para llevar a cabo el resto de esas reuniones y clarificar el millonario fondo recaudado destinado a la inversión en la promoción turística.