Calles de la colonia Emiliano Zapata, en Escuinapa, tienen meses a oscuras

Escuinapa, Sin.- Debido a la descompostura de varias lámparas de la red de alumbrado público, algunas calles de la colonia Emiliano Zapata tienen varios meses a oscuras.

Los vecinos denunciaron que desde el pasado mes de julio, a consecuencia de las lluvias, las lámparas dejaron de funcionar y no han sido reparadas.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Ya tenemos varios meses con la calle a oscuras, son varias las lámparas que no sirven. Tan solo ahí en la esquina (de las calles Centenario y Felipe Ángeles) es una de las que no sirve, pero en este tramo son como unas cinco o seis que no prenden, todo este pedazo de la calle en la noche queda a oscuras" externó Amairany Duran.

Agregó que ya han sido varios los vecinos que han acudido a hacer el reporte correspondiente en Obras Públicas, pero no han tenido éxito en sus peticiones.

"Ya hemos ido a Obras Públicas, varias veces a poner el reporte, nos toman los datos y todo, pero no han venido a repararlas, son vueltas deoquis las que hemos dado".

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

El director de Obras Públicas, Jesús Contreras Sandoval, comentó que son varios los reportes que se atienden a diario, situación por la que posiblemente se ha tardado la reparación de estas lámparas.

"Estamos atendiendo todos los reportes de aquí de la cabecera, vamos a atender también este que nos están denunciando en la Emiliano Zapata".

Por último, dijo que actualmente se está trabajando en la reparación de las luminarias en las comunidades, en las cuales se han reparado alrededor de 500 lámparas.

















