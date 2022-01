Con mochila y cubrebocas, regresan alumnos a las aulas en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Tan importante como los libros y los útiles escolares, el cubrebocas se convirtió en un elemento imprescindible para los alumnos de la Escuela Primaria Democracia, ubicada en la colonia Urías, al regresar a clases presenciales este lunes 31 de enero.

Acompañados por sus padres o por sus abuelitos, los niños y niñas mostraron entusiasmo por retornar a las aulas, aunque hubo uno que otro que no sabía dónde se encontraba su salón, pues por la pandemia y las clases a distancia, era la primera vez que pisaba el plantel.

Local Regreso a clases presenciales en sinaloa el próximo lunes sigue en pie

Roberto Soler, director de la escuela en el turno matutino, expresó que la plantilla de docentes se encuentran muy contenta por el regreso a clases; desde la semana pasada estuvieron acudiendo para limpiar, acomodar el mobiliario y preparar los protocolos que les indicó la Secretaría de Salud.

Dijo que en este turno hay inscritos 452 alumnos y se espera que acudan alrededor de 100 alumnos por día, es decir casi el 50% de la matrícula.

"Estaremos trabajando de manera híbrida, presencial cuatro días y un día para atender totalmente a los alumnos que están todavía a distancia, es un poco más de trabajo, pero respetando la decisión de los padres de familia", dijo.

Lunes y martes acudirá la mitad del grupo, martes y jueves la otra mitad y los viernes serán para que ellos que siguen tomando clases desde casa. Cabe recordar que el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, dijo que el regreso sería escalonado y sería opcional para los padres de familia, al decidir si mandaban o no a sus hijos a la escuela.

"Estamos en la división de opiniones, pero la mayoría están de acuerdo en regresar y al que no, se le respeta su decisión", agregó.

LOS PROTOCOLOS

Mencionó que es obligatorio el uso de cubrebocas dentro de la escuela, así como mantener la sana distancia, además de tener salones muy amplios, cada alumno tiene su propia mesa. En el acceso principal se les toma la temperatura, se les aplica gel antibacterial y las aulas están sanitizadas.

"Vamos a tratar de mantener una escuela normal, pero siempre con sus debidas medidas, las clases de educación física continúan, los recreos continúan, pero con poco alumnado", mencionó.

Reconoció que académicamente los alumnos retornan con un rezago, lo cual consideró es una de las desventajas de la educación en línea, ya que se está en un contexto en el que no todos pueden estar al frente de una computadora o dispositivo electrónico.

Soler hizo el llamado, tanto a las autoridades educativas del estado, como al Ayuntamiento de Mazatlán, pues el plantel sufrió de vandalismo y en octubre del año pasado, el huracán "Pamela" derribó algunos árboles dentro del plantel y que después de tres meses no han sido levantados.

"Lo que fue el comedor nos robaron todos los utensilios de cocina, el refrigerador, en las aulas no, no tenemos aires acondicionados ni minisplits, por eso no hubo que robarnos", contó.

"No ha habido respuesta absolutamente de nada, se hizo el reporte pero hasta ahí ha quedado, no hemos tenido el apoyo del Isife (Instituto Sinaloense de la Infraestructura Educativa). Sufrimos con las lluvias y la caída de árboles, ahí siguen", añadió.













Lee más aquí: