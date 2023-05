Cables de alta tensión causan temor en el puente de Urías

Mazatlán, Sin.- Con mucho temor caminan las personas que hacen uso del puente peatonal ubicado por el Boulevard Luis Donaldo Colosio Murrieta, a la altura de la colonia Urías, debido a unos cables de alta tensión que se encuentran cerca de la estructura peatonal.

"Afortunadamente en el tiempo que esto lleva así, como dos años, nunca nos ha tocado ningún inconveniente serio, solamente la vez que una chava se andaba cayendo, pero los vecinos y sobre todo los estudiantes y trabajadores que usan ese puente para tomar el camión, son los que han sufrido de más, tienen sus anécdotas de cosas que les han pasado", comentó un policía municipal que hacía guardia en la caseta del lugar.

Mía Estrada, una estudiante que frecuentemente usa el puente peatonal, recuerda la ocasión en la que ella y un grupo de amigos se dirigían a su casa a realizar actividades escolares y uno de ellos no se fijó en el cable, le dio un toque en la espalda que le causó mucho dolor.

"Es muy peligroso ese cable, eso pasó como en diciembre, más o menos, éramos varios y estábamos de camino a mi casa para hacer algunas cosas de la escuela, mi amigo no se fijó en los cables y de repente gritó y nos asustamos; resulta que el cable le dio toques en la espalda, el mismo lo dijo, que de no ser por el suéter, se quedaba pegado. No se pide que se quite ese cable, pero sí que lo recojan, está demasiado peligroso", comentó la estudiante.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

En riesgo

Los vecinos que viven cerca del lugar aseguran que a pesar de los reportes que se han realizado durante los últimos 24 meses, nadie ha acudido a atender la situación que los pone en riesgo.

"Entre los dos años que tiene ese cable causando peligro, ya hemos realizado varios reportes, pero nadie ha venido para atendernos, es una situación delicada que necesita atención de la manera más rápida posible, apenas así se va a poder evitar una tragedia, están a tiempo, pero tienen que venir ya", comentó Guadalupe Rocha, vecina de la calle Tráfico.