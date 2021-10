Buscan mujeres del sur de Sinaloa equidad en el sector pesquero

Mazatlán, Sin.- Alcanzar una verdadera equidad de género en el sector pesquero en Sinaloa es un reto difícil, pero no imposible; ante esto, cientos de mujeres del sur del estado se abren camino en un sector dominado por los hombres.

Desde hace varios años la mujer ha tenido una participación activa en la pesca, desafortunadamente su labor no es reconocida oficialmente, ya que no cuentan con los permisos de pesca, no están asociadas en cooperativas y no participan en los proceso de toma de decisiones.

"La mujer en la pesca tiene muchos años, sólo que va trabajar como libre, porque el socio tiene un derecho, tiene una panga y la mujer libre va con el esposo, no es porque sea una socia. Nosotros queremos la equidad laboral en el sector pesquero, que también nosotras seamos socias, que también nosotras formemos una cooperativa y tengamos todo en orden para recibir apoyos", expresó Oliva Zambrano, líder de mujeres pescadoras del sur de Sinaloa.

Hace un año y medio se inició con este proyecto que ha encontrado en el camino muchas trabas por el simple hecho de ser mujeres.

"La situación es muy difícil, una vez que tenemos la intención y las ganas de arrancar con nuevas cooperativas para mujeres, con oportunidades de trabajo, nos pone muchas trabas, porque aquí hay federaciones que tienen años, ellos están adueñados de un terreno que no les pertenece", agregó.

Lo que ellas buscan, añadió, es que la mujer tenga un nuevo ingreso, tenga de dónde echar mano; sin embargo, el machismo sigue siendo muy fuerte.

"Hay federaciones donde nos dicen: ‘llévate tu proyector para otro lado’, ‘aquí nunca ha habido mujeres pescadoras’. Una vez formadas las cooperativas, con un permiso vigente, es irse a buscar la concesión, que nos escuchen, que nos den la oportunidad, siendo socias podemos lograr apoyos federales", añadió.

Anteriormente eran alrededor de 680 mujeres las que apoyaban la causa, pero por temor y por ser esposas de socios de cooperativas se fueron retirando, hoy día quedan 630 mujeres para formar cuatro cooperativas. Actualmente la que se desempeña en la actividad es como pescadores libres, el resto se va a buscar trabajo al campo.

Son en los esteros del Valle de la Guásima, El Rosario, donde buscan la concesión de un terreno para la siembra y cosecha de moluscos.

Zambrano enfatizó que en este sistema estuarino hay alrededor de 17 mil hectáreas para la captura de camarón.













