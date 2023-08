Buscan alertar a bañistas con banderines y señalizaciones en diferentes playas de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- En diferentes zonas de playa en el puerto de Mazatlán, se han instalado diversas señalizaciones para alertar a los bañistas sobre los riesgos presentes en el mar. Algunas de estas señales indican la presencia de animales peligrosos en las aguas cercanas.

En lugares como la zona del Valentinos, el antiguo Hotel Faro, Playa Cerritos y Playa Norte, se han colocado banderines de color amarillo, que indican que se debe tener precaución al entrar al mar debido a la formación de corrientes marinas.

Puedes leer:Mejor prevenir: turistas respetan las reglas de las playas de Mazatlán

Gustavo Guadalupe Espinoza Bastidas, Coordinador del Escuadrón de Salvamento Acuático de Mazatlán, explicó: "Se tiene que tener cuidado si hay corrientes marinas, se tendría que evitar ingresar o no meterse muy a fondo a las playas, hay que tener precaución, en especial los turistas que llegan a Mazatlán, quienes son los que no conocen mucho sobre el tema, pero el banderín amarillo es para que tengan precaución, no está de lujo ahí."

Por otro lado, el banderín rojo se ha colocado en Playa Valentinos y cerca del antiguo Hotel Faro, donde se encuentran numerosas zonas rocosas que representan un peligro para los visitantes de las playas. Estos banderines rojos se colocan específicamente en las áreas rocosas para evitar que las personas se bañen en ellas y prevenir posibles accidentes.

Además, se utiliza un banderín blanco para alertar sobre la presencia de quemadores y medusas en algunas playas de Mazatlán. En particular, se ha colocado a la altura del Malecón, junto al Valentinos, donde ha habido menos afluencia turística debido a esta situación.

Se espera que los bañistas y visitantes de las playas presten atención a estas señalizaciones y banderines, y que los reporten en caso de detectar alguna situación de riesgo.