Brindarán apoyos a los jóvenes empresarios

Mazatlán, Sin.- Asesorar y acompañar a los emprendedores para afianzar sus negocios será el principal objetivo de Jesús Rafael Sandoval Castro, como nuevo presidente del comité Canaco Joven Mazatlán.

Al rendir protesta, reconoció que hay jóvenes que al emprender su negocio no tienen la asesoría y el acompañamiento que requieren a lo largo del proceso, pues muchos se quedan a la mitad y otros peor aún, ni siquiera ven la luz del día.

“Abrir un negocio chico o mediano y no hacerlo con la compañía adecuada, te sientes chiquito y se te cierran las posibilidades, y saber que contamos con el apoyo de la cámara y los empresarios te da certeza y seguridad para seguir creciendo”, dijo.

Por su parte, el subsecretario de Fomento Económico de Sinaloa, Ahuitzolt López Apodaca, destacó que en Sinaloa hay jóvenes con empresas sólidas con proyectos de exportación importantes.

“Parece que joven suena como que no hay mucha responsabilidad y se equivocan, hay una gran responsabilidad demostrar que los jóvenes no somos niños y que lo que hacemos no es un juguete, sino empresas”, expresó.

Durante su participación, el presidente de Canaco Servytur Sinaloa Sur, Roberto Lem González, destacó que convertirse en comerciantes debidamente establecidos es un gran reto, porque buscan el camino correcto para formalizar su negocio y así contrarrestar el ambulantaje y el comercio informal

“No hay edad para emprender un negocio, ni límite para fijarse metas. Hoy la sección especializada de Canaco Joven Mazatlán se renueva y se activa un plan de trabajo cuya función principal es representar a los jóvenes empresarios que desean conformar su futuro buscando el cómo sí se pueden hacer las cosas de diferentes maneras”, concluyó.