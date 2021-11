Blanca García va contra “la corrupción y el chantaje”

Escuinapa, Sin.- “No toleraré la corrupción y el chantaje” fue la expresión de Blanca Estela García Sánchez, luego de tomar protesta como presidenta municipal, la primera mujer en la historia de Escuinapa que lo logra a través del voto ciudadano.

Blanca García externó que el llegar a ser la primera mujer en lograr ganarse la confianza de los escuinapenses en una reñida elección, le da un mayor compromiso, por lo que será una presidenta trabajadora.

La alcaldesa dijo que no va tolerar la corrupción y chantajes. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

“Hoy soy la primera presidenta municipal elegida por los ciudadanos, los cambios no son siempre fácil, sin embargo, encontrarán en la mujer que soy no solo una mujer comprometida, una presidenta trabajadora, una amiga que escucha y atiende cada una de las peticiones, la elección fue reñida, la elección fue reñida, pero no por eso mi Gobierno será parcial hacia algunos, mi administración será incluyente y justa, no toleraré la corrupción y el chantaje” .

Asimismo, dijo que la meta que tiene trazada a partir de este día en el cual se convirtió en presidenta municipal, es satisfacer las demandas del pueblo escuinapense.

“Mi meta es satisfacer la demanda y necesidades de nuestro municipio, mi deseo es que todos podamos trabajar en equipo por un Escuinapa mejor”.

De igual manera, comentó que, desde ya, iniciará con las gestiones ante las instancias estatales y federales, para lograr obtener los mejores beneficios para Escuinapa.

“Me comprometo a ser esa gestora incansable, tocaré las puertas de las dependencias federales y estatales, para gestionar los recursos que me permitan continuar con el crecimiento de nuestro municipio, cada recurso que llegue a las arcas municipales, será en beneficio de nuestro Escuinapa”.

Al finalizar, destacó la virtud que tendrá el cabildo que la acompañará en su Gobierno, el cual está plagado de juventud.

Cabe destacar que la toma de protesta de Ley, la cual fue tomada por el alcalde Emmett Soto Grave, se llevó a cabo en la explanada de la presidencia municipal.









