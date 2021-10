Rocha instruye desde la tribuna a sus funcionarios ponerse a trabajar

Culiacán, Sin.- Ya investido como gobernador constitucional, Rubén Rocha Moya, desde la alta tribuna del Estado, empezó a pedirles a sus colaboradores a dar lo mejor de sí, al citar, por ejemplo que en Sinaloa hoy por hoy no se investigan los delitos.

“Por ley crearemos la Universidad del Policía. Voy a mandar una iniciativa seguramente mañana o pasado. Esto supone un nuevo paradigma en la formación de una policía científica con perspectiva de género. Con la universidad nacerá también el centro de investigación sobre la criminalidad y la violencia. Hoy no se investigan los delitos, hay que investigarlos, hay que meterle ciencia”, dijo.

Destacó que quiere darle estatus al policía, además de que se les trate bien, tenemos que darles una formación que realmente los reivindique como servidores dignos de la sociedad.

Ante cientos de invitados: gobernadores, senadores, legisladores, familiares y hasta compadres, el gobernador después de que rindió protesta, aseguró que uno de los principales propósitos será busca la unidad que nos fortalece y no la división que nos debilita.

“Por eso, a las y los sinaloenses les digo, hoy no solo inicia un nuevo gobierno alternativo a las viejas y caducas prácticas del poder público. Hoy no solo comienza un gobierno austero, transparente y enemigo de la corrupción y la impunidad. Hoy iniciamos un gobierno enemigo de la indolencia y la indiferencia hacia el dolor de los que sufren y padecen la violencia de todo tipo”, dijo.

Mientras el mandatario estatal hablaba, se escuchaba el cantar de los gallos que abundan en el Congreso del estado, algunos invitados sólo sonreían y Rocha Moya aseguraba que de inmediato pondrá en marcha siete acuerdos que hizo con el presidente de la república.

El primero de ellos, dijo, es el de iniciar de ya la basificación gradual del personal de salud, mismo que servirá como homenaje para la primera línea de combate contra el Coronavirus.

Por ello, instruyó al nuevo secretario de salud, Héctor Melesio Cuén dejar desde este domingo la dirigencia del PAS y de inmediato instalar una mesa de diálogo, dónde además se revisará lo que los trabajadores de Salud han denunciado, como la entrega de plazas a familiares y amigos de directivos de la administración de Quirino Ordaz Coppel.

Al secretario general de Gobierno, Enrique Inzunza, le solicitó que le dé seguimiento puntual junto con el secretario de Salud a este tema.

“Quiero que realmente los compromisos que hagamos los cumplamos, en este caso ya les (a los trabajadores de la salud) dije que haríamos una mesa de trabajo, hay que hacer una mesa de entendimiento”, dijo.

También, destacó que se destinarán recursos estatales para el programa La Escuela es Nuestra y ampliar la cobertura.

“Ya tengo un padrón de las escuelas que necesitan una atención inmediata”, explicó.

En el punto tres, informó que con el programa Pensión para el bienestar de las personas con discapacidad, pasará con 20 mil que hoy se atienden a 40 mil.

“Yo me he comprometido con el presidente que vamos a empujar los programas sociales federales, él mismo me ha dicho, tú eres el coordinador de los programas sociales federales y me importa mucho que los ciudadanos sinaloenses entiendan eso”, señaló.

Precisó que otro de los acuerdos es otorgar un nuevo apoyo a los pescadores del estado adicional al Bienpesca.

“Lo que estoy diciendo es puntual, vamos a apoyarlos particularmente para que se auxilien un poco en las gasolinas, pero también vamos a ver el tema de los motores marinos”, indicó.

Respecto al quinto acuerdo dijo que se apoyará al Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), para rescatar el medio ambiente, las colonias populares de Mazatlán serán las primeras beneficiadas.

Para ello, le encargó a Ruth Díaz, Secretaria del Bienestar, que coordine todos los esfuerzos de coordinación con el gobierno federal y con los municipios para efectos de echar a andar este tema y otros programas sociales.

El sexto acuerdo donde se comprometió el propio presidente López Obrador es que para el 2023 quedarán concluidas las presas Picachos y Santa María.

“Éste es un anuncio importante, yo espero que no nos tardemos para que realmente se cumpla y mientras tanto qué va a pasar, hay una derrama económica por la construcción que impacta a la economía sinaloense, ya ahorita nos estamos beneficiando de manera directa”, indicó.

El último acuerdo, dijo, consiste en la pronta construcción del puente sobre la Presa Huites de la carretera Topolobampo-Ojinaga.

“Hoy empeño mi palabra de dedicarme en cuerpo y alma a ese noble propósito: gobernar a ciencia y conciencia, al límite de mis fuerzas y mis capacidades, irrenunciable tarea que emprendo a partir de hoy con todos mis esfuerzos desplegados. Quienes me acompañan en este desafío están obligados a hacer otro tanto. Todos juntos actuaremos con entrega y rectitud por el bienestar de los sinaloenses y sobre todo por la causa de los que menos tienen”, indicó.









