Blanca Estela García descarta haberse duplicado su salario como alcaldesa

Escuinapa, Sin.- La Presidenta Municipal de Escuinapa, Blanca Estela García Sánchez, negó haberse duplicado el sueldo que percibe mensualmente por el cargo que ostenta.

Esto luego de lo publicado en El Sol de Sinaloa, tras una investigación realizada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, señalando que su sueldo es de 117 mil pesos.

También puedes leer: Sin ninguna razón, la alcaldesa de Escuinapa se duplicó el salario

La propia Presidenta Municipal, dijo no ser verdad lo que se dice que está percibiendo y en donde asegura se puede corroborar el dato.

"Eso no es verdad, está la página de transparencia donde se puede corroborar y checar cuál es mi salario, cuando gusten les puedo mostrar mi estado de cuenta y ahí podrán ver lo que he tendido en estos dos años".

García Sánchez externó ser una mujer transparente, lo que la ha caracterizado en su gestión como Presidenta Municipal.

"No tengo nada que esconder, al contrario, siempre he sido una mujer transparente y esa ha sido mi admiración, con transparencia y austeridad, el dinero se nos ha ido en estar pagando deudas, laudos y convenios, nuestra administración ha sido transparente, hasta ahorita yo he sido una mujer muy honesta".

Comprobante del salario. Foto: Jesús López / El Sol de Mazatlán

Aclaró que su sueldo ronda los 60 mil pesos mensuales, recurso el que asegura se va en estar brindando apoyos a la ciudadanía.

"No tengo nada que esconder, pueden checar en la página de transparencia, es el mismo sueldo desde el 2017 - 2018, no se ha modificado, conmigo no se modificó nada".

Además, aclaró tener una pensión mensual por parte del Ayuntamiento, la cual la obtuvo tras jubilarse por haber laborado por más de 20 años como trabajadora sindicalizada.

Por último, reiteró que la información de su salario como el de todo el Ayuntamiento se encuentra público y puede ser verificado por cualquier ciudadano que así lo desee.