Blanca Estela García asegura que sigue trabajando como siempre en Escuinapa 

Escuinapa, Sin.- Faltando prácticamente dos semanas para tener que dejar su cargo en caso de ser candidata e ir por la reelección, la presidenta municipal, Blanca Estela García Sánchez, dice estar trabajando tal y como lo ha hecho desde que inició con su gestión.

De acuerdo con lo que contempla la Ley, todo funcionario público que contemple participar en las elecciones, tiene que retirar de su cargo 90 días antes de la elección, por lo que la fecha sería el próximo 2 de marzo.

La presidenta municipal de Escuinapa, Blanca Estela García Sánchez, quien se ha dicho será la candidata por Morena, expuso que hasta el momento ella sigue sin recibir indicación alguna.

"Hay que seguir siendo respetuosos, esperar los tiempos, yo estoy a la espera, siempre disciplinada y respetuosa, se han dado cambios en listas, entonces hay que esperar".

Asimismo, dijo que ella seguirá enfocada en su trabajo y, en caso de ser ella la persona designada como candidata, también está lista para ello.

"En caso de que fuese, pues yo sigo trabajando como siempre lo he hecho, desde las ocho de la mañana y hasta que mi cuerpo aguante, estamos trabajando y atendiendo a la ciudadanía".

Por último, reiteró que, "Hasta el momento no se nos ha indicado nada, por eso me he mantenido al margen y trabajando como hasta ahorita lo he hecho", finalizó.