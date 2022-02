"Barda peligrosa" en primaria de Escuinapa no ha sido atendida

Escuinapa, Sin.- Pese al riesgo que está representa y haberse denunciado ante la autoridad municipal, la "barda peligrosa" que se encuentra en la entrada de la primaria "Héroes de Chapultepec" no ha sido atendida.

Desde hace ya varias semanas, los padres de familia de este plantel llevaron a cabo una denuncia sobre esta barda la cual se encuentra a escaso un metro de la puerta principal de acceso a este plantel y representa un riesgo para los menores. Local En riesgo la temporada de producción de sal en Escuinapa

El problema sobre esta barda, se generó desde la anterior administración, cuando se realizaron trabajos de rehabilitación del plantel educativo, en los cuales esta barda estaría siendo demolida para construir en este lugar una puerta de acceso más amplia.

Los trabajos se iniciaron, por lo que se le contó un tramo a cada lado y se hicieron dos pozos de casi un metro de profundidad aproximadamente, dejando la obra a medias.

Actualmente, esta obra inconclusa está representando un riesgo latente para los menores quienes ya están acudiendo a clases, ya que además del riesgo que existe de que este muro se pueda caer, no cuenta con ningún señalamiento que alerte sobre el peligro que existe en ella.

Carolina Palomares, quien es madre de familia de esta institución hizo el llamado a la autoridad municipal para que se le dé la atención debida a lo que considera un problema de riesgo.

"No esperemos que esto cause un accidente, a como la barda se le puede venir encima a un niño, alguno puede caer a alguno de los dos pozos que están, recordemos que son niños y ellos jugando no miden el peligro real".

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Por último, dijo que ya se puso la denuncia ante el síndico procurador, José Antonio Prado Zarate y ante el director de Obras Públicas, Jesús Contreras Sandoval de quienes esperan den el seguimiento necesario.