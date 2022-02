En riesgo la temporada de producción de sal en Escuinapa

Escuinapa, Sin.- La temporada de producción de sal en Escuinapa, la cual regularmente inicia en el mes de marzo, está en riesgo de perderse por los altos niveles de agua que existen en la zona productiva, así lo informó el productor Ignacio Gómez Flores.

El productor externó que esta situación es una de las consecuencias que les está generando la obra de reconstrucción que se llevó a cabo en un tramo de la carretera Escuinapa-Teacapán ya que las alcantarillas que se hicieron impiden el libre flujo del agua.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Está muy difícil la temporada este año a causa del alcantarillado que hicieron en la carretera, no hay niveles para que salga el agua del rancho donde producimos la sal. La alcantarilla que hicieron, la dejaron muy alta y el agua no corre y aparte hubo mucha lluvia".

Agregó que para tener la posibilidad de poder laborar, se tiene que utilizar un equipo de bombeo, para así sacar el agua, pero el inconveniente es que no se tiene el recurso para comprar la bomba necesaria.

"Ocupamos una bomba y no hay dinero para comprarla, está el riesgo de no trabajar este año, porque siempre iniciamos a trabajar en marzo, el tiempo ya está encima y no hay de dónde".

Comentó que la única posibilidad de poder salvar la temporada, es contando con algún apoyo gubernamental, por lo que están tratando de tener una acercamiento con la alcaldesa Blanca Estela García Sánchez y la Diputada del 24 distrito, Rosario Sarabia Soto, con la intención de recibir algún apoyo que les permita trabajar.

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Detalló que la actividad de la producción de sal, dura en promedio de tres meses la cual sirve como sustento para su familia y algunas 10 familias más, quienes se verían afectados en caso de que no se pueda trabajar.

En esta zona de producción conocida como "Rancho El Cuarrán" se producen alrededor de 250 toneladas de sal por temporada.

Al concluir, dijo que esperan recibir el apoyo de la Presidenta Municipal quien en campaña acudió a visitarlos hasta el sitio donde laboran la sal y les prometió apoyarlos el día que lo necesitaran.













Lee más aquí ⬇

Local Revelan operativo de bioseguridad para el Carnaval de Mazatlán

Local Solo una planilla va completa para elección de síndicos y comisarios