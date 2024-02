Baja la recaudación del impuesto predial este 2024 en el ayuntamiento de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Contrario a lo que suele decirse, los impuestos a la propiedad, como el predial, no son la espina dorsal de la hacienda local.

En 2023 la recaudación de este impuesto representó solamente el 12.87 por ciento del ingreso municipal, mientras que las aportaciones federales y estatales representaron el 48.86 por ciento.

Si bien es cierto que la percepción de este impuesto ha ido en aumento debido al "boom" inmobiliario, está muy por debajo de ser un potencial recaudatorio.

En los últimos cinco años la recaudación del predial ha crecido un 63.48 por ciento; en 2018 ingresaron 251 millones 836 mil 610.81 pesos, en 2023 el municipio tuvo ingresos por este concepto de 411 millones 724 mil 609.86 pesos, aunque fueron 20 millones menos de lo presupuestado.

Aun así, para este 2024 se proyecta recibir en las arcas 475 millones 991 mil 087.28 pesos, una diferencia superior a los 70 millones respecto al ejercicio fiscal anterior.

Foto: Cortesía /Ayuntamiento de Mazatlán

Morosidad

En Mazatlán hay más de 244 mil claves catastrales y el recaudo debiera ser superior a los 700 millones de pesos; sin embargo hay un 40 por ciento de morosidad o rezago y una buena cantidad de este porcentaje son propietarios de terrenos que se encuentran en calidad de lote baldío.

Son los grandes contribuyentes los que hasta hoy han evitado sus obligaciones fiscales, señaló el regidor Roberto Rodríguez Lizárraga, también secretario general de la Junta Municipal de Catastro.

"Tenemos un rezago anual de un 40 por ciento en donde los de menos recursos son los más cumplidos, tenemos un déficit de 400 millones de pesos que no se recaudan año con año y que se debieran estar utilizando para las obras que son emergentes", dijo.

"Gran parte son predios baldíos, todos sabemos que los predios baldíos que están en zonas muy transitadas es una especie de engorda de terrenos", agregó.

Se amparan para no pagar

Gracias a vacíos jurídicos los grandes contribuyentes han logrado ampararse para no cumplir con el impuesto, pese a que en el 2020 el Congreso del Estado aprobó reformas a la Ley de Hacienda Municipal para evitar privilegios de amparos en el predial.

Se atribuyó que el problema de la baja recaudación de los municipios tiene que ver con el mal diseño normativo que se realizaron en legislaturas pasadas, situación que genera que grandes contribuyentes utilice amparos y por ende no contribuyan a los municipios en razón de que se les devuelva lo que han enterado, con regímenes fiscales a modo para que los campos de golf contribuyan menos que los ciudadanos de a pie.

En Mazatlán sí hay empresarios amparados, señaló el regidor Bernardo Alcaraz Conde, coordinador de la Comisión de Hacienda, muchos de ellos son los que están sobre la línea de costa ante la interrogante de si están en zona federal para entonces pagar sólo el impuesto de Zofemat o en territorio municipal, para entonces si pagar el impuesto local.

"Por eso se mandó a hacer una delimitación de la zona, para identificar las concesiones y poder cobrar, porque hay ciertos hoteles que estaban amparados porque aparentemente pagan predial, o pagan una de las dos, porque chocaban, no está bien las delimitaciones, que es lo que ya se mandó hacer", explicó.

También hay otras situaciones por las cuales el propietario no muestra interés en estar al corriente con su obligación, como lo es que el pago del predial prescribe a los cinco años.

¿Qué hay del ISAI?

Después del predial, el Impuesto Sobre la Adquisición de Inmuebles es el segundo de mayor importancia.

La recaudación del ISAI ha crecido un 104 por ciento de 2018 a 2023, siendo 2022 cuando se alcanzó la mayor percepción, con 392 millones 852 mil 051.89 pesos.

En 2023 ingresaron 366 millones 180 mil 426.18 pesos, 62 millones menos de lo presupuestado; no obstante para este 2024 se proyectó una percepción de 409 millones 112 mil 131.79, una baja de 19 millones de pesos de lo etiquetado un año anterior, lo que se interpretó como un desacelere de la compra- venta de inmuebles.

Colapso financiero

De no incrementarse los ingresos propios en unos años el Ayuntamiento podría llegar a un colapso financiero, aunado a un no control de los gastos, ya que el 50 por ciento del presupuesto se va en pago de servicios personales, es decir, nómina.

"El día de mañana van a colapsar las finanzas municipales, el pago a pensionados y jubilados está aumentando de manera exponencial, nos está afectando mucho, ya hemos hecho una actualización, no cómo se debiera, pero sí consideramos que en un término de 5 a 10 años, si no se hace algo al respecto, colapsan las finanzas públicas, derivado de que se va a tener que pagar principalmente a los jubilados de pensionados y no a la gente que está activa", consideró el edil Rodríguez Lizárraga.

El predial y el ISAI son los principales ingresos que tiene el municipio, sin embargo el año pasado en el segundo no se alcanzó la meta, dejaron de ingresar alrededor de 60 millones de pesos de lo que se tenía presupuestado.

"El boom inmobiliario va a tener un detenimiento y es lo que debemos de prever, que el ingreso por ISAI no se va a tener permanentemente, debemos estar conscientes que ese ingreso no lo vamos a tener, que oscila entre 300 y 400 millones de pesos", apuntó.

Menos obras

La baja percepción de ingresos también se traduce en menos obras en beneficio de la ciudadanía.

“El desbordamiento de agua residuales que tanto nos aqueja y nos afecta principalmente, ese recurso se puede utilizar en obras que la gente está demandando, la mayor parte de la población cumple su función al hacer la aportación, pero hay una parte de la población que nosotros quisiéramos concientizar, que se lanzara una campaña de concientización para efecto de que se pueda recaudar", añadió.

No se descarta el embargo

En enero de este año el alcalde Édgar González Zatarain anunció que se estaba preparando un despacho de cobranza, el cual se encargaría hasta de embargar aquellos dueños de grandes terrenos y construcciones que no han pagado el impuesto al municipio.

En ese entonces ya se tenían identificados a los primero 100 grandes deudores y de llegarse a cobrar ese dinero se recaudaría arriba de 250 millones de pesos.

Facultados por la Ley de Hacienda Municipal, hasta el momento no se ha procedido a la retención de bienes, aseguró el regidor Alcaraz Conde.

Las cifras

Ingresos prediales 2018-2023 y su proporción respecto a los ingresos totales del municipio.