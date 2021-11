Baja incidencia de consultas y pruebas Covid-19 en la Cruz Roja de Mazatlán

Mazatlán, Sin.- La incidencia de contagios de Covid-19 ha ido a la baja en el estado y el municipio desde el mes de septiembre, cuando se pasó al color verde en el semáforo epidemiológico y la tercera ola se vio controlada.

En la Cruz Roja delegación Mazatlán, la concurrencia, tanto de consultas a pacientes sospechosos como la realización de pruebas Covid-19, mostró una descendencia muy notoria en los últimos tres meses.

Local Cinco municipios se reportan con cero casos activos

"Pacientes sospechosos, que cubren todo el cuadro clínico, dolor de cabeza, diarrea, náuseas, tos, fiebre y que aparte saturan abajo de 96, a ese tipo de pacientes los atendemos, los revisamos y a la mayoría les dejamos receta con medicamentos para síntomas", comentó Jacqueline Valerio Ramos, coordinadora de médicos.

De este tipo de pacientes, en julio hubo 47 consultas, en agosto 25, en septiembre 17 y en octubre 14.

Mencionó que hubo otros pacientes que, además del cuadro clínico, presentaban saturación por debajo de 90, con debilidad y compromisos respiratorios evidentes, a ellos se les enviaba directamente a su institución médica, pues era seguro que iban a requerir de oxígeno o incluso de intubación.

En cuanto a las pruebas Covid, señaló que en el mes de julio se realizaron 318, salieron positivas 116; en agosto 54, positivas 18; en septiembre se realizaron 9 y sólo 2 fueron positivas y en octubre, de 23, 6 fueron positivas.

"En esta última oleada la media era de 25 a 40 años de edad, a comparación de otras oleadas, donde había mayor prevalencia de adultos mayores", señaló.

Agregó que la mayoría expresó haber manifestado síntomas después de asistir a reuniones sociales, fiestas, antros o bares sin respetar las medidas sanitarias, pues se confiaron de la vacuna.

Los 4 macro centros de vacunación en Mazatlán tienen como sede el Hospital Militar Regional de Especialidades, Polideportivo de la UAS, cancha Germán Évers y Centro de Convenciones Mazatlán. Foto: Fausto McConegly

Valerio Ramos enfatizó que de los pacientes que ha atendido la Cruz Roja, aproximadamente un 50% no ha recibido la vacuna contra el coronavirus y esto se debe a que, o son adultos mayores o personas de bajos recursos y de zonas marginadas sin acceso a la información y tecnología.

"Aquí atendemos a muchos pacientes de bajos recursos a los que la información, en cuanto a registro de vacunas y todo eso, no la saben, ni siquiera tienen computadora, tampoco quién los ayude a registrarse", enfatizó.

A pesar de la baja incidencia que prevalece hoy día, llamó a no bajar la guardia, pues la pandemia aún no termina; y recordó que el virus siempre está mutando, por lo que puede generar un rebrote mucho más fuerte que los anteriores.

"Ahorita no se puede decir que ya no hay casos, porque siguen llegando, pero ya no tan frecuentes como antes, por lo tanto siempre hay el riesgo de nuevos brotes, ahora sí que la recomendación es que no baje la guardia", exhortó.





CONSULTAS POR COVID

Julio: 47

Agosto 25

Septiembre: 17

Octubre: 14









