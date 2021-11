En Mazatlán, bajan traslados de pacientes con Covid-19 en Bomberos

Mazatlán, Sin.- Luego de haber estado a tope con los traslados Covid-19 durante la segunda y tercera ola de contagios, el comandante del Cuerpo de Bomberos Veteranos de Mazatlán, Fernando Leyva Solís, señaló que en el último mes no han realizado ningún servicio de este tipo.

A excepción de la semana pasada, donde se brindó el traslado a una persona que solo era sospechosa, añadió, los servicios han bajado en su totalidad.

"No hemos hecho ninguno, se hizo la semana pasada un traslado de una persona sospechosa, ya va a ser el mes que ha bajado, se puede decir, casi en su totalidad", señaló.

Aunque los casos positivos están a la baja y ya no se realicen los traslados con tal frecuencia, enfatizó que es importante que la ciudadanía no se confíe y no se baje la guardia, pues les ha tocado casos de pacientes que manifestaron contar con las dos dosis de vacunas y otros mencionaban que era la segunda vez que se contagiaban, incluso con más gravedad.

"Hubo pacientes que ya tenían la segunda dosis y se trasladaban graves o que supuestamente ya habían tenido síntomas anteriormente, pacientes ya delicados llevados a hospitales, que era su segundo contagio".

Llamó a vacunarse contra el Covid-19 a quiénes no lo han hecho, a usar el cubrebocas en lugares públicos, al llegar a casa sanitizar el calzado, lavarse las manos y si es posible cambiarse de ropa o darse un baño, según la exposición que se haya tenido.

"También hubo pacientes que comentaron que fueron a una cita con el médico y que de ahí fue cuando sintieron síntomas", añadió.

Durante todo el mes de octubre, Bomberos Veteranos de Mazatlán no realizó traslados a hospitales de pacientes con Covid-19.









