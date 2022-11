Ayuntamiento de Mazatlán pedirá préstamo a gobernador para pagar aguinaldos

Mazatlán, Sin.- El Cabildo de Mazatlán aprobó por unanimidad gestionar ante el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Administración y Finanzas, un préstamo de 130 millones de pesos.

El dictamen fue presentado por la Comisión de Hacienda en la Sesión Extraordinaria número 14, mismo que que autorizó al alcalde, Edgar González Zatarain, junto con el secretario del Ayuntamiento, Rafael Mendoza Zatarain y el tesorero municipal, Melecio Montoya Peinado.

También te puede interesar: Prestará Gobierno 100 mdp a la UAS para pago de aguinaldos a universitarios

¿Para qué se utilizará el recurso?

Dicho recurso será destinado para el pago de aguinaldos a los trabajadores del municipio. González Zatarain aseguró que esta situación no se volverá a repetir el próximo año, sin embargo, dijo que en este momento la prioridad es cumplir con el pago de esta prestación de ley a los trabajadores.

“Esto no debe de ocurrir porque finalmente el municipio es un municipio fuerte en sus finanzas y no debiéramos estar en esta situación y no lo vamos a estar el próximo año, porque lógicamente vamos a ser muy estrictos en la disciplina financiera y en el tema de lo que tiene que ver con la distribución del recurso, no vamos a pasar por este momento”, aseguró.

Agregó también que el pago del préstamo se hará en los primeros tres meses del 2023, pues estima una suficiencia presupuestal sin que afectar las finanzas.

Por su parte, el regidor, Martín Pérez Torres, fue enfático en pedir que se investigue a fondo y se encuentre a los responsables de que el gobierno municipal esté pasando por esta situación financiera y que obliga a pedir el préstamo.

Al respecto, la síndico procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz, informó que la Sindicatura en Procuración tiene investigación abierta sobre ese tema y será totalmente transparente en la generación de resultados.