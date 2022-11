Aprueba Cabildo presupuesto para el 2023 por 3 mil 90 millones de pesos

Mazatlán, Sin.- Por unanimidad de los presentes, 11 de los 14 integrantes del Cabildo de Mazatlán, aprobaron la iniciativa de la Ley de Ingresos del Municipio de Mazatlán para el Ejercicio Fiscal 2023.

En esta Sesión Extraordinaria número 14 estuvieron ausentes la Sindica Procuradora, Claudia Magdalena Cárdenas Díaz y las regidoras Claudia Peña Chico y Rocío Quintana Pucheta, quienes presentaron justificante.

Bernardo Eduardo Alcaraz Conde, Coordinador de la Comisión de Hacienda del Cabildo, fue el encargado de dar lectura al dictamen propuesto y los ediles avalaron remitir la iniciativa al Congreso del Estado para su aprobación.

Ingresos

La proyección en el presupuesto de ingresos para el 2023 es de tres mil 90 millones de pesos, hasta 300 millones de pesos más que el 2022, pues este año se presupuestaron 2 mil 521 millones de pesos, pero ingresarán alrededor 2 mil 800 millones de pesos.

"Falta el de egresos que se aprueba, queremos hacerlo a más tardar el 20 del próximo mes", dijo el alcalde Edgar González Zatarain.

Posible préstamo

El munícipe informó que con este aumento se valora la posibilidad de pedir un préstamo puente al gobierno del estado para cerrar el 2022 y asegurar, sobre todo, los aguinaldos de los trabajadores, pues se recuperaría de inmediato en los primeros meses del próximo año.

"Eso nos va a permitir que incluso las deficiencias que tenemos ahorita en el cierre podamos recuperarlas rápidamente los primeros meses del año, incluso vemos la posibilidad de solicitar, lo vamos a ver con Cabildo, un préstamo puente de aquí a que tengamos ingresos el próximo año para el cierre del 2022, que tiene que ver con aguinaldos", informó.

Dicho préstamo sería máximo de 130 millones de pesos con plazo de tres meses, la propuesta se subirá a Cabildo la próxima semana.

"El compromiso no solamente es que no vamos a tener déficit al salir el año, sino que además vamos a aplicar de manera estricta el recurso en lo que estamos etiquetando, no tener inconsistencias en cuanto al presupuesto, para lo que se apruebe para eso se va a aplicar tal cual. Queremos dejar un fondo para emergencias, además de uno para aguinaldos, para contingencias naturales", añadió.