Ayuntamiento buscará mejorar sus finanzas incrementando la recaudación a través de Ceprofies

Mazatlán, Sin.- Ante la situación difícil que atraviesa el Ayuntamiento de Mazatlán, con millonarias demandas perdidas por pagar, la clausura de algunas áreas en el Hospital Municipal y el recorte en unos rubros para solventar otros, el alcalde Edgar González Zatarain señaló que una de las estrategias para mejorar las finanzas del municipio es tener una mayor recaudación.

Una de éstas sería a través del Certificado de Promoción Fiscal del Estado de Sinaloa (Ceprofies) un documento que emite la Comisión Dictaminadora mediante el cual el empresario se hace acreedor de los estímulos fiscales y derechos que la Ley de Fomento a la Inversión para el Desarrollo Económico del Estado le otorga.

Por estas condonaciones, agregó, el año pasado dejaron de ingresar a las arcas municipales alrededor de 60 millones de pesos.

"El asunto es que tienes que clasificar la mayor parte, casi el 85 por ciento, se lo llevaron las torres condominales y que no generan empleo, hicieron una trampa ahí porque pusieron como "condo-hotel" para poder acceder al nivel más alto, que tiene que ver con que no les cobres ISAI, no les cobres el predial, no les cobres la interconexión de agua potable y los permisos de construcción y en el caso del ISAI y del predial ese beneficio les dura hasta siete años", reveló.

El munícipe detalló que no se trata de ya no entregar estos certificados, sino que solo se otorgue a tales y cuáles desarrollos que sí generan empleos una vez que están en funcionamiento.

"Yo le quiero plantear al gobernador que si es bueno incentivar, pero que por las circunstancias que estamos viviendo nos comprendan y solamente dediquemos esos certificados de preferencia a los que sí generen empleo: hoteles, hospitales, plazas, empresas, maquiladoras o esas que vienen de naves industriales, ahí dejarlo para clasificarlo y no entregarle la mayor parte a quien no genera empleo, ¿qué empleo te genera una torre con el vigilante, el portero, la que hace el aseo?", agregó.

Desarrolladores han abusado del Ceprofies

Que tengan una consideración por Mazatlán, sería el exhorto de González Zatarain al gobernador Rubén Rocha Moya y al secretario de Economía, Javier Gaxiols Coppel.

"En esta ocasión los tiempos son difíciles y que nos permitan tener ese ingreso que no está llegando, esos millones que no están llegando, que se están condonando. Se ha abusado de esta figura y tengo pruebas y no culpo a todos los desarrolladores y no estamos ahuyentando para nada, el asunto es que hay que hacer comprensibles", apuntó.