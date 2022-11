Avanzan los preparativos para el Carnaval Internacional de Mazatlán 2023

Mazatlán, Sin.- El Carnaval Internacional de Mazatlán 2023 se celebrará del 16 al 21 de febrero y a poco menos de tres meses para su inicio, el director del Instituto de Cultura, Raúl Rico, comparte los avances que lleva la máxima fiesta porteña.

"Estamos reconstruyendo la propuesta de carnaval, queremos dejar el 'Dejá Vú' por respeto al trabajo anterior, pero darle una derivación distinta. Nos vamos a ir sobre los 125 años, que en realidad serían 195, pero son 125 con el formato actual", dijo.

También te puede interesar: Otorgarán más de 32 millones de pesos extras al Instituto de Cultura Mazatlán

La idea, agregó, es rescatar un poquito de la historia de los carnavales, pero a manera de celebración, por ejemplo, haciendo un homenaje a las Reinas, Reyes y personajes de ediciones anteriores.

Cartelera de artistas

El director de la paramunicipal informó que aún no se ha concretado nada con ningún artista para amenizar las diferentes coronaciones y hasta que no haya firmado ningún documento no adelantará nada al respecto. Lo que sí mencionó es que el gobierno del estado dotó 10 millones de pesos para anticipar la construcción de carros alegóricos y contratación de los cantantes.

Raúl Rico González, director del Instituto de Cultura. Foto: Carla González | El Sol de Mazatlán

Carros alegóricos

En cuanto a la elaboración de los carros alegóricos, comentó que se han reunido ya con algunos creadores cómo Ocean Rodríguez y el legado Lewis, próximamente se reunirá con Jorge Osuna.

González resaltó que la anterior administración dejó un adeuda con proveedores (creadores de carros alegóricos) por casi 20 millones de pesos, por lo que primero se tiene que ver de qué manera se les va a pagar a los artistas.

Vestuarios

No será hasta que se defina claramente el tema, hasta que no se den las especificaciones de los vestuarios reales, pero adelantó que Sodelva Ríos y Luis Antonio Ríos González "Momo" estarán participando en la confección, además anunció el regreso de Teresa Telles como diseñadora, de quién resaltó el trabajo hecho cuando fue el centenario del Carnaval y en el año 95.