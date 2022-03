Aún no se ha realizado ningún aborto en Sinaloa: Secretaría de Salud

Mazatlán, Sin.- A pesar de que desde el pasado 11 de Marzo la reforma a la Ley de Salud en la que se despenaliza el aborto ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación, en Sinaloa aún no se ha realizado ningún procedimiento, informó el secretario de Salud, Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Dijo que aún falta la elaboración de un manual de procedimientos donde se estipule la forma en cómo se va a atender aquellas mujeres que quieren abortar, siempre y cuando cumplan con lo que dice la ley.

También puedes leer: El aborto no puede ser un triunfo

Recordó que para interrumpir el embarazo es antes o hasta las 13 semanas de gestación, enfatizó que hay la completa libertad de la mujer de decidir por su cuerpo, es decir, no solamente cuando sea víctima de un abuso sexual.

"Es precisamente el manual de procedimientos que vamos a hacer, no dejar sola a la muchacha, a la señora, porque después de una situación de esta naturaleza pueden venir algunos problemas de salud mental y para ellos los sicólogos van a jugar un papel fundamental", enfatizó.

El funcionario estatal señaló que hay instituciones que sí están equipadas para realizar este procedimiento, como el IMSS, el Issste, y otros no, como en algunos hospitales generales.

Local Diputados que votaron a favor del aborto no podrán comulgar ni bautizar

"La idea es de que si alguien llega a un hospital y no están preparados, que ya sean el conducto para derivarlos, va a ser obligación de los directores de los diferentes hospitales de canalizarlas en caso de que sea necesario, si no tienen ellos las condiciones para practicarlo en este caso la interrupción del embarazo", señaló.

Cuen Ojeda indicó que la aprobación de esta nueva ley vendrá a reducir los índices de mortandad en mujeres que fallecen al practicarse este procedimiento de manera clandestina.

"Definitivamente sí, parece que no pero mucha gente se iba de aquí, sobre todo entidades federativas donde era permitido y mucha gente también de aquí que se hacía un legrado o una interrupción del embarazo en lugares clandestinos, donde no hay las condiciones y en muchas ocasiones esto redunda en infecciones secundarias, redunda en que se hace un mal legrado, un mal procedimiento y lamentablemente ya no pueden tener niños", indicó.