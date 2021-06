Aumenta en Cruz Roja atención a pacientes sospechosos de Covid-19

Mazatlán, Sin.- La atención a pacientes con sintomatología de Covid-19 ha aumentado en el mes de junio en la Cruz Roja.

Jacqueline Valerio Ramos, coordinadora del cuerpo médico, indicó que acuden tanto pacientes que no presentan el cuadro completo de síntomas, así como los que sí tienen todos los malestares.

En los últimos días se ha presentado una mayor cantidad de pacientes que acude a Cruz Roja con síntomas de sospecha de Covid-19. Foto: Rolando Salazar | El Sol de Mazatlán

"Se han estado presentando una mayor cantidad de pacientes que viene con síntomas de sospecha pero que no presentan el cuadro completo, a ellos les recomendamos que se realicen la prueba y en caso de presentar mayor sintomatología que acudan a un centro Covid para que se les atienda", indicó.

Agregó que el porcentaje de que los sospechosos resulten positivos es del 30 al 40%. Desde el 1 hasta el 22 de junio han atendido a 50 pacientes.

"En el caso de los pacientes que llegan con todo el cuadro de Covid, a ellos sí les mandamos obligatorio a hacerse la prueba. En cuanto a esos pacientes que mantenemos con sospecha o que han llegado con esos síntomas ahorita en el mes de junio llevamos 50", agregó.

Resaltó que muchos de los sospechosos han manifestado que ya fueron vacunados y ante este panorama, recordó que la vacuna no es una cura.

"Es importante mencionarles a las personas, me ha tocado en la mayoría de los casos, que tienen la idea de que la vacuna es un cura, llegan y dicen que ya se vacunaron, es importante recalcarles que la vacuna les va a ayudar para que cuando se lleguen a infectar no tengan tantas complicaciones", resaltó.

Añadió también que han estado acudiendo muchos jóvenes o personas que ya contrajeron el virus con anterioridad y piensan que por ese motivo ya no lo pueden volver a contraer.

"No deben de confiarse, no deben de bajar la guardia, por la vacunación muchas personas tuvieron la idea errónea pero no, todavía continúa. Ahorita ha llegado mucho paciente joven, de 20 a 30 años son la mayoría, porque tienen la idea de que los adultos mayores ya se vacunaron ya no corren el riesgo de contagiarse y se compliquen", añadió.

Han aumentado además las consultas a pacientes que presentan problemas respiratorios, pero que se descarta sea coronavirus y que corresponden más bien a un resfriado por el cambio de clima.

"Con problemas que descartamos que sean Covid, pero son respiratorios también están aumentando, en lo que va del mes llevamos 39 atenciones, para los que llevábamos los meses pasados la verdad es que se duplicó", dijo.

A pesar del alza en las consultas a pacientes sospechosos de Covid, la atención número uno sigue siendo por malestares gastrointestinales, asociados con el consumo de mariscos y la ingesta de alcohol en exceso.

"Las atenciones que tenemos en primer lugar son las gastrointestinales por la zona en la que vivimos. Nos siguen llegando muchos turistas y la mayoría sigue llegando por intoxicación de alimentos, que consumieron mariscos o mucho alcohol. Esas atenciones se mantienen en primer lugar con 70", informó.

Ya en una menor cantidad de consultas, pero que se ha presentado con frecuencia en la últimas dos semanas es la picadura de alacrán.

"Ahorita lo que ha estado aumentando mucho ya es la picadura de alacrán, en los que va del mes levamos 25, pero esos casos se empezaron a presentar a partir de la segunda semana, así que si son bastantes para el tiempo que es", mencionó.

EL DATO

EL DATO

Del 1 al 22 de junio la Cruz Roja ha atendido a 50 pacientes sospechosos de Covid. El porcentaje de que los sospechosos resulten positivos es del 40%.









