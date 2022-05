Fuga de agua potable lleva cuatro meses sin reparar en Tellerías

Mazatlán, Sin.- Mientras que la Jumapam advierte que multará a quien derroche agua potable en las albercas de casa, miles de litros se desperdician diariamente en numerosas fugas del líquido por toda la ciudad.

Alrededor de cuatro meses lleva una fuga de agua en la calle Del Canal, casi enfrente de las oficinas de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepriss), en el fraccionamiento Tellerías.

Lo que sorprende de esta fuga es que el líquido sale de un registro, pero se ha descartado que sea drenaje, pues el agua sale clara y no huele mal.

Comerciantes de la zona comentan que ya se ha reportado en numerosas ocasiones, pero no han visto que la Jumapam vaya a resolver el problema.

Desperdicio de agua por el fraccionamiento Tellerías. Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Se ha reportado, pero no me ha tocado ver a nadie que se acerque, no es prioridad, la prioridad de la zona turística y a pesar de que aquí es donde está el erario, la Unidad Administrativa", dijo un comerciante.

Trabajadores de una empresa de seguridad privada e incluso de la Coepriss, dijeron haber reportado también la fuga.

"Ese cochinero ya lo reportamos y no vienen. Han venido camionetas de la Jumapam, lo ven y se retiran, ha de ser un poco de problema, porque sale agua limpia por el registro", comentaron.





EL ASFALTO SE ENLAMA

Al realizar un recorrido por la zona se observó qué, ante el largo tiempo que lleva fluyendo el agua, el asfalto se ha empezado a enlamar.

Los encharcamientos alcanzan casi los 100 metros y finalmente el líquido escurre por una alcantarilla pluvial.