Áreas verdes de Mazatlán están en el abandono

Mazatlán, Sin.- De 879 áreas verdes con que cuenta Mazatlán, a 340 no se les da mantenimiento, 72 están invadidas o parcialmente invadidas, 45 permanecen como baldío, 33 son usadas como estacionamiento, 11 son utilizadas como basureros y 18 fueron cercadas, esto de acuerdo a una supervisión hecha por la Auditoría de Obras Públicas de la Sindicatura en Procuración.

La revisión se basó en el listado de áreas verdes con que cuenta el Departamento de Bienes Municipales, con el apoyo de alumnos del CBTIS 51, adscritos al servicio social y prácticas profesionales de ese plantel.

El reporte dado a conocer en Cabildo, refiere que las áreas con falta de mantenimiento están descuidadas por parte del gobierno municipal y de los vecinos, con exceso de maleza o falta de arborización, mientras que las no urbanizada, las que permanecen como baldíos, son sitios o lugares sin delimitante de lotes, no tienen uso en específico y no se le da cuidado ni mantenimiento, por lo que son propensas a ser invadidas.

Local Turistas dejan de cruzar a la Isla de la Piedra por lluvia y cierre de playas

Del total de áreas verdes con que cuenta el municipio, se observó que solo el 37% se mantiene en buen estado, es decir, 326 de los 879 polígonos en mención.

Cabe aclarar que en la supervisión, 6 de las áreas no se encontraron, ya que no aparecen en los croquis de bienes municipales ni se ubicaron físicamente en la dirección donde deben estar; dos más aparecen como permuta, ya que se realizó un cambio interno en Bienes Municipales.

Por otro lado, a pesar de ser áreas que deben caracterizarse por la presencia de vegetación, 13 de ellas están pavimentadas, son lugares cubiertos de concreto con la intención de mejorar la circulación vial y peatonal, en ocasiones son zonas utilizadas como callejones o andadores.

Y 8 más son áreas que fueron donadas por el Ayuntamiento para beneficio de la ciudadanía, en la mayoría de los casos para el sector salud, educación, recreación, iglesias, entre otras.

Ecologistas y ambientalistas del Consejo Ecológico de Mazatlán y el Centro para la Educación Agrícola y Ambiental han coincidido en señalar que hay un déficit de áreas verdes en la ciudad de Mazatlán de hasta 11 metros cuadrados por habitante, y que los pocos polígonos que hay no se atienden como debieran.

Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

Puedes leer: Don Rubén, el cantante solitario de las calles

DÉFICIT DE ÁREAS VERDES

Según estudios del CEMAZ, en el puerto existen 5 metros cuadrados de áreas verdes por habitante, cuando la recomendación de la Organización Mundial de la Salud es de cuando menos 16 metros cuadrados.

Los resultados de esta revisión del área Auditoría de Obras Públicas de la Sindicatura en Procuración, refleja la falla de educación ambiental en la gente y la poca voluntad por rescatar estas áreas de parte de los gobiernos municipal, estatal y federal, con programas de reforestación, conservación y cuidado de parques, jardines y áreas verdes.

Por el contrario, este fin de semana maquinaria que realiza obras de revestimiento y encementado del arroyo Jabalines, continuó con la tala de árboles en la zona, a pesar del compromiso de la Secretaría de Desarrollo Sustentable de respetar la vegetación del lugar e iniciar un programa de reforestación.

Y los proyectos fuertes de arborización se dirigen más a la zona rural, donde ya se sembraron mil 500 plantas este año, de un total de 4 mil árboles que serán plantados en el circuito turístico El Habal-La Noria, y las comunidades de El Quemado, Veranos, El Recodo y la Presa Picachos.









Lee más aquí ⬇