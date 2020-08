Ganaderos del sur se sienten en el olvido

Rosario, Sin.- Las promesas de apoyos para el sector ganadero han quedado solamente en "promesas", aseguró Servando Rendón López, dirigente de la Asociación Ganadera Local de Rosario.

El líder este sector productivo en el municipio destacó que los apoyos por parte del gobierno federal, como lo fue el anunciado crédito a la palabra, se han vuelto “puras mentiras”.





Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán





"Los compañeros (ganaderos) seguido van ahí a la Ganadera a ver si hay algún apoyo, pero pues no hay nada qué ofrecerles, el gobierno federal nos ha tenido a puras mentiras, ese crédito a la palabra para ganaderos que dijeron que iba a llegar, fueron puras mentiras, no hay llegado nada de eso, no hay nada", dijo.

Dijo que la situación en la que se encuentra actualmente el sector ganadero es preocupante, tanto que la misma asociación no tiene ni recursos para el sustento de la operatividad.





Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán

"Hay veces que no tenemos ni para pagar a la secretaria, tenemos que andar consiguiendo prestado, para poder pagar porque no tenemos dinero".

Comentó que el poco recurso que obtienen es procedente de la venta de "guías", de lo cual solamente les corresponde el 20 por ciento.

La 'guía' tiene un costo de cien pesos, pero de eso, son 40 pesos para la Unión Ganadera, otros 40 pesos se van para el municipio y a nosotros solamente nos tocan 20 pesosServando Rendón





Foto: Rolando Salazar │ El Sol de Mazatlán





Para concluir, reiteró la necesidad que el gobierno del estado aplique apoyos de materia económica para los ganaderos.

PREOCUPACIÓN

La situación en la que se encuentra actualmente el sector ganadero del sur de Sinaloa es preocupante, ya que la misma asociación no tiene recursos para el sustento de la operatividad.













