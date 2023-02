Apartar tu asiento para el desfile del Carnaval: Una tradición Mazatleca

Mazatlán, Sin.- Desde tiempos incontables las múltiples familias de Mazatlán suelen acudir al malecón entre 4 o 5 días antes del desfile del carnaval para poder apartar su lugar y no quedarse sin una buena vista para el evento, pues esta experiencia es algo que disfrutan de hacer una infinidad de personas.

María Emilia Hinojosa, quien es oriunda del puerto de Mazatlán, cuenta que ella y si familia tienen más de 30 años siguiendo esta tradición de irse a apartar sillas con días de antelación, pues saben que de llegar un momento tarde, podrían quedarse sin una buena vista del espectacular desfile.

"Desde hace más de 30 años que venimos y apartamos nuestro lugar, no siempre nos quedamos, un día viene mi hija, mi hijo, mis nietos, mi esposo, así nos quedamos para poder apartar nuestros lugares, eso lo hacía antes con mi señora madre que en paz descanse, porque disfrutábamos salir en familia, y más al desfile, siempre hacemos apartamos nuestro lugar, menos en la época de la pandemia," Dijo el ama de casa porteña.

Uno de los motivos principales del porqué apartar su lugar, es porque según comenta disfrutan de las atracciones de este evento, como las comparsas, los carros alegóricos y el buen ambiente que se vive a lo largo del desfile.

"Nos encanta ver como pasan bailando y hasta te sacan a bailar, puedes aventar confeti, los carros alegóricos, los fuegos artificiales, es un espectáculo que se nos hizo tradición, que trascendido por varias generaciones en mi familia," Añadió.

Comenta que en más de una ocasión ha tenido problemas con las autoridades por la típica creencia de que lo hacen presentes poder lucrar con la fiesta del pueblo, sin embargo afirma que nunca ha sido así pese a que le han ofrecido dinero, pero reitera que solamente acuden a apartar para poder pasar un rato agradable con su familia.

"Si hemos tenido problemas, pero se aclaran y listo, también las autoridades saben quienes se dedican a lucrar con esto, y saben quiénes no, ya me ha tocado que pasan personas y me ofrecen una moneda por cuidar o apartarles, pero yo no me presto para ello, solo aparto para mi familia," Agregó. Maria Emilia, asegura que lleva desde el día miércoles ahí, y que está apartando lugar para 16 personas serían sus hijos, nietos, cuñados, esposo, y unos familiares de fuera.

"Somos 16 personas en total las que venimos, desde el miércoles estamos cuidando el espacio, hay quienes acampamos, pero no es tan drástico como se ve en redes, aquí hasta los divertimos entre nosotros," Añadió.

Lo malo

Pese a que esto se puede decir que es una tradición para Mazatlán, hay quienes se manifiestan en contra, en especial porque el turismo que llega al puerto se queda sin ver de cercas el espectáculo, que es una de las máximas atracciones durante la fiesta del pueblo.

Piden regulaciones

Un grupo de personas que pasaban por el malecón exigen a las autoridades que regulen esta situación, pues algunas personas tienen apartado un tramo enorme en la avenida del Mar, lo cual para ellos significa que esos lugares serán utilizados para rentar los espacios o sillas para el desfile.

"Esperamos que regulen eso, el año pasado había gente abusiva que hizo esa corrientada y cobraba de 150 a 200 pesos por silla, que descaro tienen para lucrar en un espacio público, y sobre todo en una fiesta que es del pueblo, tienen que regular estas cosas, que no sucedan como ya es costumbre, si quieren dinero que se pongan a trabajar," Comentó Ana Luisa Osuna, ciudadana indignada por esta situación.