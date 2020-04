Planean segundo paquete de apoyos a la ciudadanía

Mazatlán, Sin. La Dirección de Bienestar y Desarrollo Social planea entregar un segundo paquete de despensas y apoyos económicos para familias afectadas por el cierre de actividades no esenciales en Mazatlán, pero esto dependerá de la situación médica y financiera que se presente en el mes de mayo.

Esto sería después de la suspensión de actividades que se hará por los días más críticos de contagio, que se prevé abarque del 4 al 15 de mayo, así que de darse los apoyos, se entregarían del 17 al 25 del próximo mes; informó el titular de esta dependencia, Tonatiuh Guerra Martínez.

Local Tienen adultos mayores horario especial de atención en mercados

Dijo que el número de beneficiarios contempla las 6 mil 900 personas que se inscribieron en el padrón, tras la convocatoria del programa emergente, quienes recibieron ya una despensa y 400 pesos por familia, del 14 al 21 de abril pasado.

Paralelo a este apoyo, informó que se tiene un padrón de dos mil familias vulnerables que viven en 51 colonias marginadas de Mazatlán, a las cuales se les está entregando despensas. Esta labor se realizará hasta mañana jueves, ya que el 1 de mayo no se trabaja y el lunes 4 empieza la curva ascendente de casos de coronavirus Covid-19.

Estas no se entregan de manera masiva, sino de manera selectiva, colonia por colonia, en base al padrón, ese padrón nosotros consideramos tiene mucha certividad, porque va directamente a los domicilios de las personas, y así estamos trabajando.

Guerra Martínez

Guerra Martínez indicó que se está analizando la probabilidad de entregar un segundo paquete del plan emergente, después del 17 de mayo, aunque insistió que no es un hecho, sino una probabilidad, y esta dependerá del estado financiero del municipio y de las condiciones médicas, según los reportes de epidemiología por Covid-19.





También lee: Tortillerías del puerto recuperan ventas





Indicó que del 4 al 8 de abril es la curva ascendente del coronavirus en el centro del país, pero Mazatlán trae un retraso de 4 a 5 días, así que se prolongará hasta el 12 o 13 de abril.

“Del 8 al 17, nosotros consideramos que vamos a estar totalmente parados, no puedes mover al personal con el riesgo de contagio, hay que tener humanidad con las personas.

Si se consiguen los recursos, hacer la segunda entrega del 17 al 25 de mayo, no se puede desviar al día 15 porque estamos en la curva ascendente, sería absurdo, no podemos, imposible médicamente juntar a 6 mil personas en un espacio, aunque lo hiciéramos en 10 días, tendríamos que citar a 600 personas diarias, ahorita ya no se puede, la vez pasada sí, ahorita ya no.

Guerra Martínez

Por lo pronto, indicó que personal de la dirección a su cargo seguirá entregando apoyos en las colonias más marginadas hasta el día último de mes, pero no de manera masiva, sino en cada uno de los domicilios de las personas inscritas en el padrón.

CIFRAS

6,900 personas están inscritas en el padrón del plan emergente por coronavirus Covid-19.

2,000 familias vulnerables de 51 colonias marginadas de Mazatlán, son apoyadas con despensas.













Lee más aquí:





Local Doña Martha cambia de giro su negocio, a causa del Covid-19 Local Vandalismo sobrecarga el trabajo del Ayuntamiento Local Ante crisis sanitaria y económica apoyarán a pequeños negocios