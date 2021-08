Aplican incrementos a tarifas en transporte regional en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Tras varias quejas de usuarios sobre el incremento en el cobro del transporte regional, del 10 al 15%, el gerente de la Central de Autobuses de Mazatlán, Álvaro Peña Torres, negó que las tarifas del transporte foráneo o regional hayan aumentado en este periodo vacacional, por lo que pidió que si hay señalamientos al respecto se turnen a la Profeco.

Comentó que las tarifas y los costos en el transporte se mantienen igual tanto para foráneos como regionales.

Local Transporte regional en Mazatlán opera al 50% por poca demanda en el servicio

En un sondeo hecho por El Sol de Mazatlán, usuarios del transporte regional reportaron incrementos del 10 al 15% en las tarifas de rutas regionales, principalmente con destinos a Villa Unión, Rosario, Escuinapa y Acaponeta.

Rosa María “N”, quien viaja con frecuencia de Mazatlán a La Bayona, Nayarit, le aumentaron de 130 a 140 o 150 pesos su boleto, según el camión en el que suba.

“Desde antes de julio están cobrando más, depende del chofer o la alianza de transporte, no sé si sea cosa del boletero o de las alianzas, pero cobran hasta 20% más, a mí me han dicho porque no les sale con tan poco pasajero por este asunto de la pandemia”, expresó Daniel “N”.

Por su parte, Manuel “N” asegura que la tarifa del transporte de Mazatlán a Villa Unión subió de 25 a 30 pesos, sin motivo alguno, en el caso de los camiones de paso, aunque aclaró que los locales siguen cobrando lo mismo.

“Las tarifas se mantienen, no hay incrementos, se mantienen los costos, tanto en foráneos como regional, si hay algún señalamiento se puede reportar ante Profeco”, expresó Peña Torres.

En cuanto al repunte de la demanda por el periodo vacacional, dijo que en la Central de Autobuses de Mazatlán se mantiene el punto de equilibrio, tras incrementarse desde el mes de julio un 20% y operar al 70% de su capacidad.

Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

Refirió que actualmente se realizan un promedio de 170 corridas diarias, con una afluencia de mil a mil 200 pasajeros en la central camionera, principalmente con destinos a la Ciudad de México, Monterrey, Durango, Culiacán, Torreón, Chihuahua y Ciudad Juárez.

Al iniciar la temporada alta de afluencia de pasajeros, añadió, se intensificaron las medidas preventivas contra el Covid-19, que marca la Secretaría de Salud, entre ellas la toma de temperatura al ingresar al inmueble, la aplicación de gel antibacterial, exigir el uso obligatorio del cubrebocas y guardar la sana distancia dentro y fuera del edificio.

Foto: Juan Carlos Ramírez | El Sol de Mazatlán

Con respecto al transporte regional, señaló que la central camionera realiza un promedio diario de 50 servicios, que trasladan entre 300 y 500 pasajeros, con rutas a las comunidades de la zona sur del estado, que abarca los municipios de Rosario, Concordia, Escuinapa, San Ignacio, Cosalá, Cruz de Elota y Mazatlán.

A esta demanda se agrega, el pasaje que sube en las paradas continuas que hacen los autobuses a su paso por las rancherías y pueblos, incrementando el número de usuarios.













Lee más aquí ⬇

Local Bajan multas a transportistas en Escuinapa