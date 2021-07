Transporte urbano y público será vigilado constantemente en Mazatlán

Mazatlán, Sin.- Desde el fin de semana pasado, La Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito Municipal puso en marcha su propio operativo de revisión al transporte público para vigilar y hacer cumplir los protocolos sanitarios que se implementaron ante el brote de contagios de Covid-19.

El comandante Juan Ramón Alfaro Gaxiola informó que se llegaron a varios acuerdos, ya que la pandemia no es nada nuevo, tiene más de un año y los operadores no debieron bajar la guardia.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Reveló que se les pidió a las pulmonías poner un acrílico en la parte intermedia, para distanciar al chofer de los pasajeros; a las aurigas se les permite máximo ocho personas y no deberán llevar a nadie en el asiento de copiloto, mientras que a los camiones urbanos también les hicieron la sugerencia de poner un acrílico que aísle al operador.

Mientras tanto, a los pasajeros sólo se les llamará la atención cuando no porten el cubrebocas, y en caso de no tener, se les otorgará uno. También se les pidió a los operadores que lleven una caja de cubrebocas para regalar a sus pasajeros, si es que no traen uno a la mano.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

Puedes leer: Urge diputada a que se apruebe uso obligatorio de cubrebocas

Sin especificar cuántos puntos de revisión son, solo comentó que son móviles y estarán por toda la ciudad y no sólo en la zona turística. Tampoco indicó cuántas sanciones se han levantado a la fecha, ni de cuánto es el monto al que ascienden, sólo señaló que son varias.

Todas estas acciones, añadió, están respaldadas por la regla 723 del Bando de Policía y Buen Gobierno, por lo que en ningún momento se obstruye o invaden las facultades de Vialidad y Transporte, quien trae su propio operativo de inspección y vigilancia.

En cuanto al turismo, comentó que cuando alguna unidad incumpla el protocolo, será detenida, se bajará al pasaje y se hablará con el chofer. Así mismo, a los visitantes que anden por la franja costera constantemente se les llamará la atención y de ser renuentes, amablemente se les pedirá que se retiren de ahí.

Foto: Fausto McConegly | El Sol de Mazatlán

"Al turismo le estamos mandando un mensaje por escrito, que se está pegando en la entrada de todos los hoteles y también ya hablamos con los líderes de los camiones charteros, también Guardia Nacional de Caminos nos está apoyando, para el momento que vienen entrando a Mazatlán, ya se les va dando la indicación de cómo deben de bajar al puerto", comentó.





















Lee más aquí:

Local Multarán a quienes no usen cubrebocas en el transporte público de Mazatlán Local Intensifican operativos anti Covid-19 en zona turística de Mazatlán

Local Ante brote de Covid-19, fortalecen atención y protección al turista