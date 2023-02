Primer día de Carnaval de Mazatlán transcurrió con orden

Mazatlán, Sin.- Las primeras actividades del Carnaval de Mazatlán 2023 se desarrollaron sin problemas graves, afirmó el alcalde Edgar González Zatarain.

Manifestó que el jueves se celebró la coronación del Rey de la Alegría en el Estadio Teodoro Mariscal y de manera simultánea se llevó a cabo el partido de Mazatlán F.C. contra el equipo Pachuca, además del primer día de fiesta en Olas Altas.

Destacó que pese a las diversas actividades, la ciudad permanece limpia gracias a las cuadrillas de aseo urbano.

“El primer día prácticamente todo estuvo con normalidad, afortunadamente sin ningún problema que se haya ocasionado. La ciudad estuvo limpia, se aplicaron las brigadas, un agradecimiento a las brigadas de aseo y limpia que desde la madrugada prácticamente, tenían todo terminado”, dijo.

Tienen permiso de apartar

Respecto a los apartados en el Malecón para el desfile del domingo, mencionó que la ciudadanía puede comenzar a cuidar espacios siempre y cuando no sea para lucrar con ellos, pues se trata de una tradición que todos los mazatlecos tienen derecho a disfrutar.

“A veces hay familias que se turnan para apartar, y es válido, pero es algo familiar, no es para hacer lucro. Hay alguien que decide pagarle a alguien para que le cuide el espacio, es válido, siempre y cuando no se lucre con eso. Mientras no sea con un propósito de hacer negocio, no pasa nada. Es la fiesta de los mazatlecos”, expresó.

La noche de este viernes continuarán las actividades carnavaleras con la coronación de la Reina de los Juegos Florales, Uma Ramírez, en el estadio Teodoro Mariscal; además por la bahía se llevará a cabo un desfile de luces.

Para el sábado será la coronación de la Reina del Carnaval, Alejandra Tirado, en donde se tendrá la actuación de la Banda MS.