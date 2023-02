Anunciarán otra reducción al precio de casetas en la carretera Culiacán-Mazatlán

Culiacán, Sin.- El gobernador Rubén Rocha Moya informó que mañana martes 14 de febrero se revelará una nueva reducción en los costos de peaje de las casetas que están ubicadas en la autopista de Culiacán-Mazatlán.

Esto luego de que la tarifa de peaje en más casetas de la carretera Culiacán-Mazatlán subiera un 40 por ciento, lo que causó un descontento generalizado y provocó que el aumento quedará en 25 por ciento.

En su tradicional conferencia semanera de este lunes reveló que durante el domingo tuvo una llamada con Jorge Nuño, secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, quién le informó que habrá una nueva reducción este lunes en los costos de las casetas.

“Ayer domingo me habló el Secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes del gobierno federal. Me dijo que como ya hubo una reducción del veinticinco por ciento en el costo de las casetas de Culiacán-Mazatlán mismas que fueron construidas por la iniciativa privada. Me dijo que este martes podría darse a conocer un nuevo descuento en los cobros”.

Al terminar, Rocha Moya aclaró que, aunque ya se hizo una reducción del veinticinco por ciento en los cobros de las casetas, habrá un nuevo porcentaje que disminuirá mucho más el costo de las mismas, pero no dijo de cuánto será o podría ser ya que continúan las negociaciones para poder lograrlo.

“En estos momentos están las negociaciones. No tengo el porcentaje que será en este momento, pero en eso están trabajando. Si se aprueba el día de hoy estarían anunciándolo”.