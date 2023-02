A pesar del anuncio de AMLO tarifas de peaje en Sinaloa continúan altas

Mazatlán, Sin.- El incremento en los cobros en las casetas de peaje de Sinaloa, que tras la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador bajó del 40 al 25 por ciento, sigue siendo alto, aseguró Guillermo Trewartha Domínguez.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción delegación sur comentó que aún hay mucha diferencia entre el 7.8 por ciento autorizado por el gobierno federal para las carreteras del país y el 25% que dejó la concesionaria de la Maxipista Culiacán-Mazatlán.

"Ya bajó a como se fue el precio el martes, pero sigue siendo muy alto, no está bien, no es correcto, las carreteras no están como ellos dicen y el incremento sigue muy alto", dijo.

Trewawtha Domínguez señaló que el sector empresarial seguirá ejerciendo presión para que las tarifas disminuyan.

Del 40 por ciento que había subido la tarifa en las casetas de peaje de Sinaloa, este viernes bajó al 25 por ciento. Foto: Cortesía | CMIC Zona Sur

"Vamos a seguir haciendo presión para que se haga un estudio, porque el 40 o el 25 por ciento es mucho, cuando a nivel nacional la SCT dice que es el 7.8 por ciento", expresó.

El dirigente de los constructores celebró que el gobernador Rubén Rocha Moya y el Congreso ya están actuando en esta problemática, por lo que confían en que se resuelva lo más pronto posible.

El caso

El martes 7 de febrero se registró un aumento en las casetas de peaje de Sinaloa. La de Costa Rica, de costar 168 pesos, subió a 236; mientras que la de Mármol, de 146 subió a 204 pesos.

Tras la inconformidad ciudadana, a partir de este viernes el aumento fue modificado del 40 al 25 por ciento, esto luego de la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Con esta reducción, el cobro de peaje en la caseta de Costa Rica quedó en 210 pesos y la del Mármol en 185 pesos.