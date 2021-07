Ante rebrote de Covid comercios para "fiestas" en Escuinapa cierran sus puertas

Escuinapa, Sin.- Considerando que sus establecimientos no son esenciales, comerciantes del giro de organización de eventos y fiestas han optado por el cierre de estos de manera temporal.

Durante este lunes, a través de redes sociales, un alto número de estos comercios iniciaron a informar sobre el cierre de ellos, reiterando que es una medida preventiva contra el Covid - 19, y así tratar de evitar se sigan dando más contagios.

Taquiza El Sazón de la Abuela se sumó a esta medida. Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

Entre los comercios que han cerrado sus puertas se encuentran, renta de muebles para fiestas, organizadores de eventos, venta de alimentos para fiestas, estilistas y hasta una banda musical.

El comerciante, Mario Rodríguez fue uno de los promotores de esta iniciativa, quien a través de redes lanzó la propuesta que denominó UNE (Unión de Negocios de Escuinapa) bajo el lema.

"Solo trabajando en equipo lograremos muchas cosas. Todo servicio o negocio que tenga giro para fiesta no estará laborando" manifestó Mario Rodríguez.

Con ello, los propietarios de más comercios con este ramo iniciaron a anunciar el cierre de ellos.

También puedes leer: Pese al semáforo rojo en Sinaloa, reportan reservaciones estables en Mazatlán

Foto: Jesús López | El Sol de Mazatlán

"Agradecemos su preferencia, pero por el momento no estaremos cubriendo ningún tipo de evento, hagamos conciencia Escuinapa y sus alrededores. Esperamos que esto pronto pase y podamos regresar a la normalidad. Te cuido, me cuido y nos cuidamos todos, muchas gracias" fue el mensaje que se envió por La Taquiza El Sazón de la abuela.

"Todo para tus fiestas, estará cerrado, no estamos en condición de hacer fiestas si no de unirnos en oración. Les doy las gracias por su preferencia, no quiero sentirme culpable de ser partícipe de un evento es tiempo de cuidarnos Dios bendiga a cada familia que está pasando por situaciones difíciles, unamos compañeros de salones de renta hay que parar a la gente" fue Todo para sus fiestas Ana Quezada.

Cabe resaltar, que, hasta el momento, la autoridad municipal no ha informado sobre la suspensión de permisos para fiestas o el cierre de algún establecimiento.









Lee más aquí:

Local Pese al semáforo rojo en Sinaloa, reportan reservaciones estables en Mazatlán Local Cierran bares, cantinas y gimnasios por Covid-19 en Rosario