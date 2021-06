Matrimonio igualitario moderniza la legislación de Sinaloa

Culiacán, Sin.- El que Sinaloa haya aprobado el matrimonio igualitario viene a reforzar la legislación y modernizar la forma de aprobar las leyes locales, manifestó el activista y defensor de los derechos humanos Óscar Loza Ochoa.

El activista señalo que es positivo para la ciudadanía generar este tipo de inclusión e igualdad de derechos humanos, pues su aprobación fue un esfuerzo de lucha por parte de la comunidad LGBTQ+.

Foto: Karla Mendivil | El Sol de Sinaloa

“Me pareció positivo una vez que no podía negarse el Congreso del Estado y la otra es de que nos deja nada más que pensar algunos diputados que no estuvieron presente", subrayó.

Manifestó que a partir de esta aprobación Sinaloa moderniza la legislación de manera similar a la de otros países.

"Con eso estamos modernizando la legislación como lo tienen los europeos y muchos otros países", dijo.

Puntualizó que, como activista y defensor de los derechos humanos, acompañó en distintas ocasiones a manera de solidaria a la comunidad LGBT en sus manifestaciones y trabajo y reveló que en los últimos años, ha aumentado los casos de violencia contra integrantes de la diversidad sexual.

También puedes leer: Angélica Díaz razona su voto a favor del matrimonio igualitario

Con esta resolución, Sinaloa se coloca como la entidad número 21 en aprobar la unión entre dos personas del mismo sexo.









Lee más aquí:

Local Celebran aprobación de matrimonio igualitario ¡con propuesta de unión!

Local Matrimonio igualitario en Sinaloa ya es una realidad