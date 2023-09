Amparo de Vía Familia contra libros de textos no afecta la educación; Enrique Inzunza

Culiacán, Sin. -El amparo otorgado a la asociación Vía Familia en contra de la distribución de los libros de texto no tiene mayor afectación a la educación en el estado de Sinaloa, aseguró el Secretario General de Gobierno Enrique Inzunza Cázares.

Recientemente el Juez Federal Pedro Jara Venegas falló a favor de Vía Familia en el juicio de amparo para evitar la distribución de los libros de textos en las escuelas públicas de nivel básico en la entidad, sin embargo este amparo no tiene mayores efectos, señaló Inzunza Cázares.

“La suspensión en el juicio de amparo tiene como premisa que no puede restituir los actos ya consumados, no tiene efectos restitutorios, los libros ya se repartieron, por lo tanto la suspensión en ese sentido no tiene ningún efecto”, declaró el Secretario General de Gobierno.

Explicó que los libros de texto son una herramienta para el profesor en el proceso de enseñanza aprendizaje, y que éste no se verá afectado por el amparo que impide a los docentes emplear dichos materiales educativos con los quejosos.

El secretario comenta que los libros de texto son solo material de apoyo para la educación de los estudiantes. Foto: Arvhivo | El Sol de Sinaloa

“Los libros no son más que instrumentos de apoyo para los maestros y maestras, de tal manera que deben respetarse la decisión de los jueces federales en este sentido, sin embargo digamos que no tiene un mayor efecto en el caso de los quejosos, porque entiendo que fueron un determinado número, alrededor de 30, no se les obligue a usar como material de apoyo los libros”, indicó.

Enrique Inzunza señaló que las clases continuarán conforme a lo establecido en el nuevo plan de estudios, ya que el amparo solo aplica para las niñas y niños para quienes se interpuso el amparo.

“Las clases continuarán bajo los programas definidos, las clases se van a seguir dando, lo único que ocurriría es que no les obligarían a usar como material de apoyo, pero es eso nada más, material de apoyo”, concluyó.