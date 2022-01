Alrededor de 500 mil sinaloenses no se han vacunado contra Covid-19

Culiacán, Sin.- El delegado de los Programas Federales en el Estado, Juan de Dios Gámez Mendívil, mencionó que de acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), alrededor de 500 mil sinaloenses no se han vacunado.

"Con relación a la meta de población estimada mayor de 18 años estaríamos hablando de algunos 500 mil más o menos, que son los datos que Inegi tenía", indicó Juan de Dios Gamez.

Detalló que no se sabe si las personas se encuentran en el estado o si se vacunaron en otros lugares, porque una parte importante de la población se fue a la frontera.

"No sabemos si no están, si se vacunaron en otros lugares, porque si existe mucho que se fue a la frontera o más de la frontera a vacunarse o que por alguna razón han decidido no hacerlo", dijo.

Para finalizar, Gamez Mendívil, señaló que por ello dentro de sus posibilidades mantienen centros de vacunación para las personas rezagadas.













