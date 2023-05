Diputada morenista es obligada a pagar lo que cobró sin trabajar

La diputada de Morena, Almendra Negrete Sánchez, debe regresar los 256 mil 546.99 pesos, que cobro en como maestra con plaza sin acudir a trabajar. Esto fue notificado por Graciela Domínguez Nava, titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

La funcionaria explicó, que esto fue determinado por el órgano de control interno, mencionó que la legisladora no solicito su permiso sin goce de sueldo los primeros meses en los que comenzó a cumplir sus labores en el Congreso.

El Sol de Sinaloa expuso que la legisladora recibió los pagos correspondientes a todo el año fiscal del 2022, sin haber acudido a trabajar al plantel SNTE 53, donde daba clases.

"Ella ya metió permiso, ahorita está con permiso sin goce de sueldo. Nosotros pasamos el caso a transparencia, lo que se nos informó hace 15 días es que el procedimiento iba a implicar que ella tenía que reintegrar los recursos que se le pagaron en el periodo que ella no se pudo presentar a trabajar", declaró.

No amerita despido

Por otro lado, Domínguez Nava indicó que a pesar de haber verificado el estatus irregular, no se sancionara con el despido de Negrete Sánchez.

"No es un tema que obligue a renunciar, no, lo que procede allí es un permiso sin goce de sueldo si ella no puede atender esas horas."