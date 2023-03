"Allá no hubo negociación", Rocha Moya tras encuentro con Augusto López

Héctor Melesio Cuen Ojeda no representa a la universidad institucionalmente, apuntó el gobernador del estado Rubén Rocha Moya, al ser cuestionado sobre el encuentro que sostuvo con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, y el líder moral del PAS la semana pasada en la capital del país.

Ni negociación, ni pleito

El mandatario aseguró que no fue una reunión para negociar la situación de conflicto en la que se encuentra Universidad Autónoma de Sinaloa, sino que simplemente se encontraron en los pasillos de la Segob.

"No, allá no hubo negociación, no tenemos por qué negociar nada, porque además Héctor Melesio Cuen no representa la universidad, institucionalmente", dijo.

Asimismo indicó que dicho encuentro no significaba hacer las paces con el líder moral del Partido Sinaloense, ya que tampoco hay pleito entre los dos.

"No tengo nada que hacer, no tenemos pleito, ahí nos encontramos en los pasillos y luego con el secretario en la búsqueda de que hagamos una reforma universitaria en condiciones de entendimiento", apuntó.

Para saber

Destacar que tras el "encuentro" entre los tres actores políticos, se suspendió la movilización programada por la Universidad Autónoma Sinaloa con el supuesto de defender la autonomía universitaria ante la recién aprobada Ley de Educación Superior del estado.