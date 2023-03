La reforma a la UAS no se detendrá: Ruben Rocha Moya

Culiacán, Sin.- "La reforma, la democratización de la UAS no para", adelantó el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en su conferencia Semanera.

Asimismo, aclaró que esto es por parte del poder Ejecutivo y señaló que tendrán que ser los miembros de la comunidad universitaria quienes discutan el tema.

Destacó que el Congreso del Estado ha recibido iniciativas que cuenten con los elementos suficientes paras integrar una reforma que se concrete la democratización.

"No hay, absolutamente, un indicio de nuestra parte; tendrán que ser los estudiantes y maestros quienes discutan el tema. Que se dispongan a hacer su reforma ellos", declaró.

Posteriormente, Rocha Moya retomó el Twitter que emitió en su cuenta oficial el pasado viernes; en dicho comunicado, informó que el 21 de marzo tuvo una reunión con el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) Jesús Madueña Molina y Héctor Melesio Cuen Ojeda.

Explicó que se concretó el acuerdo para que la consulta fuera realizada por las autoridades universitarias y el Congreso, dijo que al día siguiente Madueña Molina se retractó pacto.

"No me gusta que me saquen cosas que los llevan a retractarse de lo que dicen, que me disculpen. ¿Por qué no permitieron en el Congreso que fuera el Consejo Universitario quien realice la consulta? (cuestiono el rector en la reunión). Y yo le dije, te quiero mucho, pero no le confió al Consejo que te nombro a ti, de forma porque quien te nombro a ti fue este compañero (Cuen Ojeda) que también estimo mucho porque es mi paisano", narró Rocha Moya, sobre la reunión que mantuvo con el titular de la UAS y el líder del PAS.

El gobernador destacó que Héctor Melesio Cuen estuvo presente en la reunión porque él es quien dirige la UAS.

Consigna Federal

Por otro lado, Rocha Moya, habló de la reunión que tuvo con Cuen Ojeda, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. Comentó que el funcionario federal dijo que la reforma a la UAS es una política del gobierno Federal.

"¿Qué dijo el secretario? Que es una política de este gobierno federal, no de Rubén Rocha, que se ordenen a las universidades y se democraticen. Está pasando con Hidalgo, ustedes saben esos extremos", recordó el gobernador.

Por último, Rocha Moya indicó que la UAS no tiene autogobierno, argumentó que este concepto tiene la condición de que tiene que estar representado todos los segmentos y que ellos sean quienes resuelvan. Señaló que el régimen político que tiene la institución es el de los profesores que conforman el Consejo Universitario, mencionó que muchos de los integrantes de ese órgano son nombrados por el propio rector.

