Alfaro continúa en investigación por falsificación de armas

Mazatlán. Sin-. El alcalde Luis Guillermo Benítez Torres confirmó que también se le investiga al comandante Juan Ramón Alfaro Gaxiola por la supuesta firma de documentos para otorgar ascensos al personal.

Dijo que se han descubierto muchas cosas irregulares y que están siendo investigadas por el Órgano Interno de Control, ya que todo es presuntivo.

“En cuanto tengamos todas las pruebas, se las presentamos… yo hasta ahorita no la he recibido (su renuncia) lo desconozco”, manifestó.

Seguira al mando

El alcalde Benítez Torres indicó que, hasta el momento, el comandante Juan Ramón Alfaro Gaxiola continúa al frente de Seguridad Pública y rechazó haber tenido comunicación con él recientemente.

Foto: Francisco Ramírez | El Sol de Mazatlán

Dijo desconocer si el jefe policiaco tiene ya preparada su renuncia al cargo de Secretario de Seguridad Pública.

Al opinar sobre las reformas al reglamento de la Unidad de Asuntos Internos, dijo que era muy importante hacerlo, porque ahí era donde se atoraba todas las denuncias contra los mismos policías.

“El que era el juez, válgame Dios, era el secretario de Seguridad Pública, entonces si él no quería, no pasaba nada, entonces hicimos un planteamiento de los reglamentos, hoy, todos los que participan van a tener su decisión y la libertad de decir y probar de sí alguien es culpable o no, esa es la única manera de ir cambiando lo que sucede y que a veces no se respetan los derechos humanos”, explicó.

Rechazó decir si había un nido de corrupción dentro de Seguridad Pública, si no que se tuvo que corregir para que cuando se sorprendiera a una persona haciendo cosas indebidas, faltando el respeto, se le pueda sancionar como se debe de ser.