Alcaldesa de Escuinapa pide a ciudadanos cumplir con el pago del agua potable

Escuinapa, Sin.- Buscando recaudar los casi 400 mil pesos que adeuda la Jumapae a la CFE, la alcaldesa Blanca Estela García Sánchez está pidiendo a la ciudadanía que acudan a cumplir con el pago del servicio de agua potable.

El servicio de agua potable en el municipio está suspendido desde el pasado martes, debido a que la CFE cortó la energía eléctrica a la Jumapae por un adeudo de más de 350 mil pesos.

La Presidenta Municipal externó que no es responsabilidad suya que no se esté cumpliendo con estos pagos, ya que la paramunicipal debería ser quien cumpla con dichos pagos, pero la captación por el pago de los usuarios es insuficiente para poder cumplir con ello.

"No se está recaudando para el pago de salarios ni para el pago de la luz, tenemos que buscar la manera de reinstalar el servicio porque la ciudadanía quiere agua, no es culpa mía que no se pague el recibo, pero hay que buscar soluciones, invito a la gente a que acudan a pagar el recibo del agua y recaudar lo más posible para abonar a la CFE".

Agregó qué, ya se está analizando la posibilidad de que el Ayuntamiento pueda brindar un apoyo de nueva cuenta a la Jumapae, para poder cumplir con el pago actual que se tiene.

"Sabemos que en estos tiempos es menos la captación de recurso, bajan las participaciones, baja el ingreso de recurso al Ayuntamiento, pero vamos a ver de qué manera le hacemos, pero tenemos que darle agua a la ciudadanía".

Por último, recalcó que desde el inicio de su administración, el Ayuntamiento y el Estado han estado brindando apoyo a la Jumapae, como lo fue un apoyo de 13 millones de pesos que brindaron el Gobierno Estatal y Municipal para cubrir un adeudo que se tenía con la CFE heredado por la administración anterior.