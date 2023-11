Alcalde de Mazatlán buscará continuar como presidente municipal en las siguientes elecciones

Tras el destape de muchos funcionarios políticos al proceso de las próximas elecciones, el presidente municipal de Mazatlán dijo que su deseo es seguir en el cargo de alcalde y buscará la reelección por el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Édgar Augusto González Zataráin informó que será en diciembre cuando valorará si se registra para la reelección de la alcaldía de Mazatlán.

El presidente municipal mazatleco señaló que, aunque su deseo es seguir, tendrán que verse las condiciones, circunstancias y si las cosas se dan.

“Pues en diciembre lo valoraremos, yo acabo de dejar pasar un proceso federal, no me inscribí, es el tema de diputados, de senadores, que no era mi intención, hay que decirlo claro. Queda el otro proceso que se abre en diciembre interno que es del registro para las candidaturas locales y en ese momento ya valoraré”, señaló.

González Zataráin, dijo que le interesa continuar con su trabajo al frente del Ayuntamiento de Mazatlán para lograr establecer un nuevo sistema de gobierno hacia la participación ciudadana en temas electorales.

En ese sentido, el presidente municipal citó como ejemplo que se trae un ritmo de trabajo como alcalde que nunca se había dado en Mazatlán y que tiene que ver con la apertura del gobierno hacia los sectores empresariales, asociaciones civiles, convenios con organismos en tema de instalación de comité municipal anticorrupción, donde se está caminando en una ruta a la transparencia muy fuerte y quisiera que ese trabajo no se quedara a medias e inconcluso.

Finalmente, en cuanto a la opinión del gobernador Rubén Rocha Moya, quien declaró hace pocas semanas la necesidad de que en los municipios de Culiacán, Mazatlán y Ahome se tengan presidentas municipales mujeres, Edgar González avaló la sugerencia, esto porque no se ha contado con una figura femenina en la alcaldía, y de ser así mencionó que dejaría el camino libre e incluso apoyaría.