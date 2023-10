En noviembre, el alcalde Edgar González Zatarain presentará su primer informe de gobierno

Mazatlán, Sin.- Próximo 26 de octubre Edgar González Zatarain cumplirá un año al frente de la presidencia municipal de Mazatlán, luego de que el Congreso del Estado lo nombrara como alcalde sustituto tras la renuncia de Luis Guillermo Benítez Torres.

Sin especificar fecha, el munícipe adelantó que ya está preparando su primer informe, el cual va a rendir en el mes de noviembre.

Avances y rezagosGonzález Zatarain indicó que se informará cómo ha ido avanzando el municipio en todos los rubros, pero también de lo que se ha quedado rezagado y falta de atender.

"Con los resultados en todas las materias, cómo ha ido avanzando y también el rezago, no solamente se informa sobre lo que se ha hecho, también se informa sobre los rezagos, lo que falta de hacer hay que informarlo todo", aseguró.

Dijo que su dinámica como primer edil sigue siendo la misma de cuando asumió el cargo, atender lo básico que son los servicios públicos.

"Los hemos estado atendiendo, con deficiencias, sí, con fallas, sí, pero no nos vamos a mover de ahí, porque no puede haber una ciudad de avanzada, con desarrollo, no podemos hacer una obra estética que luzca en Mazatlán si no tenemos lo básico", dijo.

Primero resolver al 100, añadió, el tema de recolección de basura, de alumbrado público, de drenaje, de parques y jardines y el tema de seguridad pública, a los cuales aseguró se les ha estado invirtiendo recursos económicos.