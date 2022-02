Al finiquitar adeudo por caso Nafta, irán a la “caza” de exfuncionarios involucrados

Mazatlán, Sin.- El Ayuntamiento de Mazatlán está por saldar su deuda con el Grupo ArHe por el caso Nafta, por lo que el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres revivió la amenaza que lanzó hace dos años de ir contra los exalcaldes que originaron el caso Nafta, desde Alejandro Higuera Osuna hasta Fernando Pucheta y Joel Bouciéguez.

Advirtió que no le pesará la mano para denunciar penalmente a los exfuncionarios que dejaron crecer este caso, no importa que estén actualmente en la administración estatal, como Alejandro Higuera Osuna, que es el secretario particular del gobernador Rubén Rocha Moya.

“Acuérdense que una vez terminado (caso Nafta), yo dirijo los cañones a los que originaron este percance para la ciudad, mi obligación es hacer una denuncia penal.

-¿Aunque sea un funcionario estatal de primer nivel?

"Quienes sean, oiga, es mi obligación como alcalde, yo no voy a permitir, si un juez me obliga a pagar algo que cometieron otros, yo terminaré mi obligación moral y como funcionario es una demanda penal contra quienes lo originaron, sea quien sea”, advirtió el alcalde Benítez Torres.

SOLO SE DEBEN 5 MILLONES

Sin transparentar las cosas, el Ayuntamiento de Mazatlán está a punto de saldar el exorbitante adeudo de 141 millones de pesos por el caso Nafta.

A unos días de vencerse el plazo que viene en el primer convenio de pago, el original, que es el próximo 28 de febrero, solo le restan 5 millones de pesos para salir de esta “bronca” que dejaron las últimas tres administraciones municipales.

Para el tesorero municipal, Javier Alarcón Lizárraga, lo que le resta al Ayuntamiento para salir del caso Nafta son un poco más de 5 millones de pesos, deuda que fueron saldando, luego de ceder tres terrenos al grupo ArHe: el del estacionamiento municipal que se localiza por la calle Mariano Escobedo, en el Centro Histórico de la Ciudad; el amplio terreno donde se ubica el taller municipal y corralón de los camiones recolectores de basura en el Parque Bonfil, que fue cambiado por el terreno o área verde que se localiza en el interior del Fraccionamiento Antiguo Aeropuerto, y un amplio terreno ubicado por la carretera Habal-Cerritos, que va a tener una amplia plusvalía, ya que el desarrollo inmobiliario está para esta zona.

Al convenio original, indicó, se le han hecho dos anexos, el primero, donde se le agregó el terreno del taller municipal, y acaban de firmar un segundo, donde se le agrega el nuevo terreno localizado por la carretera Habal-Cerritos.

“Hubo un primero donde se incluye un terreno del Parque Bonfil y en este último se incluye un terreno en Habal-Cerritos y se quita el que estaba ahí y no se podía, que es el del Antiguo Aeropuerto, ya con eso, con todo lo que dimos y aparte ellos aprovecharon en permisos de Planeación, en ISAI (Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles), todo eso, nos da un adeudo ahorita de 5 millones de pesos”.

Informó que fueron alrededor de 97 millones de pesos que se pagaron con terrenos y que el Grupo ArHe aprovechó de pagos de impuesto y como 44 en efectivo.

Alarcón Lizárraga explicó que en abril, mayo y junio, les pagaron 15 millones de pesos, y de julio a febrero del 2022, fueron 24 millones de pesos, 39 millones de pesos en efectivo, más los 5 millones de pesos próximos a liquidar, y lo demás fueron los tres terrenos y lo que ellos pagaron en impuestos sobre todo en permisos para construir y de predial. Puso de ejemplo que tan solo un permiso de construcción fue de alrededor de 9 millones de pesos.

“Lo que nosotros soltamos, fue alrededor de 44 millones de pesos hasta febrero, el último pago de 3 millones fue el 7 de febrero, al cash y ya con eso ya debemos alrededor de 5 millones de pesos, con todos esos ajustes que se hicieron y que ya va a salir el adendum al convenio, debe firmarse y ya se estará el 28 de febrero cumpliendo con el compromiso que hicimos con el Grupo ArHe”, manifestó.

El tesorero no se aventuró a decir el valor comercial del terreno donde está actualmente el Taller Municipal, pero puso de ejemplo que en efectivo fueron alrededor de 45 millones de pesos, incluyendo el último pago de 5 millones de pesos, por lo que fueron alrededor de 90 millones de pesos que se dieron en especie (Tres terrenos municipales y pago de impuestos).

Estimó que por los tres terrenos, fueron unos 80 millones los que se intercambiaron por parte del adeudo del caso Nafta.

Alarcón Lizárraga confió que una vez saldada esta deuda, no tener que pagar por otra deuda que se venga arrastrando. Recordó el caso del adeudo por un terreno donde se construyó una escuela en la colonia Sánchez Celis, donde un Juez amenazaba con inhabilitarlo, y que finalmente se convenió y se estuvo pagando.

Tanto este caso del terreno de la escuela como el que originó el caso Nafta Lubricantes, se originaron en la administración de Alejandro Higuera Osuna, quien es hoy el Secretario particular del gobernador Rubén Rocha Moya.

YA ESTÁ RESUELTO EL CASO

Para el Secretario del Ayuntamiento, Edgar González Zatarain, el caso Nafta ya está resuelto, con el último adendum al convenio original donde se contempla el terreno localizado por la carretera Habal-Cerritos.

De hecho, estaba solo esperando el visto bueno del alcalde Benítez Torres para hacer público este segundo adendum.

Explicó que en el convenio venía más cantidad para pagarle al Grupo ArHe, pero se le metió un primer adendum para meterle una nueva propiedad e irle bajando a la cantidad económica que se les tenía que pagar, que fue el terreno del Taller Municipal. Y en el segundo adendum, se metió un tercer terreno localizado por la carretera Habal-Cerritos y que vino a sustituir al área verde dentro del fraccionamiento Universidad.





