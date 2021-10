Al Alcalde de Mazatlán ya no le gustó la camioneta Tahoe Premier

Mazatlán, Sin.- Al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres ya no le gustó la camioneta negra de lujo Tahoe Premier que le costó al Ayuntamiento poco más de un millón de pesos en noviembre del 2019. Luego de tenerla “arrumbada” dos semanas, informó que se la dio a la secretaria de Presidencia Nayla Velarde Fregoso, para que se traslade.

De hecho, el alcalde se estuvó trasladando en su camioneta negra personal de la marca Ford Expedition modelo 2020 versión Platinum 4x4, y desde la semana pasada, a veces lo hace en una camioneta pick up negra 4x4 GMC Sierra.

Local Congreso declara gobernador constitucional a Rocha Moya

Cuestionado si la camioneta oficial Tahoe estaba descompuesta, el alcalde Benítez Torres informó que se la había asignado a la Secretaria de Presidencia, Nayla Velarde Fajardo.

Confirmó que la camioneta Ford Expedition es de su propiedad y que todavía la estaba pagando.

Y en la camioneta pick up 4x4 negra en que se está desplazando actualmente, dio a conocer que es propiedad de la ciudad, ya que fue entregada en comodato por el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (SATES).

“La otra es de la ciudad, vayan e investiguen en lugar de sacar mitotes. ¿Cambió de camioneta? Yo la traigo mientras porque ella no tenía carro, y ella me ayuda mucho saliendo a lugares complicados, pero esa es de la ciudad. ¿Cuánto le costó, alcalde? Ningún cinco, yo le cuido, por qué cree que no pedimos prestado, no soy como los otros, hijo, acuérdate todo lo que se llevaron”, explicó el Presidente Municipal.

Destacó que la camioneta negra la dio en comodato el SATES y ya tienen rato con ella, y fue entregada para el municipio.

Cuestionado si no iban a ser más de 40 vehículos los que les iba a entregar el SATES, dijo que son varios que están arreglando para irlos repartiendo en las dependencias municipales.









Leer más aquí;

Local Congreso declara gobernador constitucional a Rocha Moya

Local Denuncia alcalde corrupción de Jurídicos, pero sin decir nombres