Agentes de la FGR acuden a Pemex Culiacán en plena manifestación

Un grupo de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), acudieron a la sucursal distribuidora de combustible Pemex ubicada en la ciudad de Culiacán.

Versiones no oficiales señalan que los directivos Pemex solicitaron apoyo para emprender medidas legales contra los agricultores que se manifiestan en el sitio desde el día de ayer.

Al llegar a la planta de Petróleos Mexicanos, los agentes se dirigieron con los corresponsales de las instalaciones para recolectar información y evidencias de la movilización.

Ya hay amparos

Este actuar también se vio replicado en las protestas de Topolobampo y Guamuchil; en respuesta, algunos líderes agricultores como Manuel Gumaro López Cuadras solicitaron amparos judiciales.

El dirigente de Productores Unidos de Sinaloa dijo que decido solicitar el recurso para prevenir cualquier inconveniente por la toma de la sucursal de Pemex.

“En este caso sí existe el riesgo de que puedan detener a unos o a otros, en lo personal nos encontramos amparados ante cualquier situación de esta naturaleza, esperamos no llegar a ello nosotros seguimos llamando al diálogo al gobierno federal, no represión porque eso no abona nada, ni al diálogo, ni a la solución del problema”, declaró.